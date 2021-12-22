В России появится единая государственная система биометрических данных

В России создадут единую государственную систему биометрических данных. Закон об этом приняли депутаты Госдумы в третьем окончательном чтении.

Соответствующие изменения вносятся в закон "Об информации, информационных технологиях и связи".

"Единая биометрическая система является государственной информационной системой", - говорится в документе.

Согласно принятой поправке, граждане смогут самостоятельно размещать в этой системе свои биометрические образцы без необходимости посещать для этой цели государственные органы. Размещение будет проводиться при помощи доверенного программного обеспечения с применением подтвержденной учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации.

Использоваться такие биометрические образцы смогут только в случаях, перечень которых определит российское правительство.

Государственные органы, которые используют для идентификации посредством биометрии другие информационные системы, обязаны будут проходить аккредитацию.