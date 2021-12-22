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22.12.2021 09:04
Рубрика: В мире

В Швеции ужесточают ограничения из-за роста числа случаев COVID-19

Текст: Надежда Ермолаева
В Швеции с 23 декабря вводят новые ограничения, чтобы противостоять дальнейшему распространению коронавируса. Об этом на пресс-конференции рассказала премьер-министр страны Магдалена Андерссон.
Фото: Gettyimages Фото: Gettyimages
Фото: Gettyimages

Она отметила, что в Швеции быстро распространяется новый штамм коронавируса "омикрон". Несмотря на то, что в стране привито более 80 процентов населения, рост заболеваемости COVID-19 очень высокий. В сутки заболевает свыше 12 700 человек - это рекордные показатели за все время пандемии. Согласно шведским службам здравоохранения, наихудший сценарий развития событий в стране предполагает, что к середине января заболеваемость в сутки составит 15 тыс. случаев.

Фото: James Brooks/ AP Photo
Шведы начали вживлять себе микрочипы с данными о своем COVID-статусе

С завтрашнего дня шведам рекомендуется уйти на удаленный режим работы, вводятся строгие ограничения на работу баров и ресторанов, на частных мероприятиях может присутствовать не более 50 человек.

Кроме того, в стране с 8 декабря введено обязательное ношение масок в общественном транспорте, сокращено время работы общепитов.

В мире Европа Швеция Пандемия коронавируса COVID-19

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