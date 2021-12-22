В США не вернут в тюрьмы переведенных под домашний арест из-за ковида

Министерство юстиции США разрешило не возвращать в федеральные тюрьмы заключенных, которых выпустили под домашний арест на период пандемии. Всего с марта 2020 года, когда был принят соответствующий закон, около 36 тысяч осужденных перевели отбывать наказание на дому для снижения заболеваемости коронавирусом в местных тюрьмах.

У большинства из них срок заключения уже закончился, а часть арестантов вернули на нары за нарушения режима. Оставшиеся, а это до 8 тысяч заключенных, по решению минюста смогут отбывать наказание на дому до конца срока.

В январе уходившая администрация Дональд Трампа потребовала от Бюро тюрем США вернуть таких осужденных в места лишения свободы после того, как будет снят режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения, объяснив это тем, что иных оснований, кроме пандемии, для их освобождения не было. Но новая администрация в этом случае решила проявить гуманизм. Тем более что конца-края пандемии в США пока не видно, а американская пенитенциарная система и так считается одной из самых перегруженных в мире, поэтому условия для распространения коронавируса в тюрьмах сохраняются.

"Тысячи людей во время заключения на дому воссоединились со своими семьями, соблюдали все правила и нашли работу", - отметил министр юстиции и по совместительству генеральный прокурор США Меррик Гарленд, пояснив: "Ведомство использует свои полномочия для того, чтобы тех, кто прогрессирует в плане реабилитации и соблюдает условия домашнего ареста, не возвращали в тюрьму, если в этом нет необходимости".