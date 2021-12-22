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Рубрика: В мире

В США P&G отзывает сухие аэрозоли для волос из-за найденного в них бензола

Текст: Андрей Васильев

В США компания Procter & Gamble (P&G) отзывает аэрозольные сухие шампуни и кондиционеры-спреи от полудюжины торговых марок, продаваемых по всей стране. Такое решение было принято после обнаружения в продукции бензола. Запрет не касается других жидких средств для ухода, в том числе шампуней.

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Отозвана продукция, произведенная в Соединенных Штатах компаниями Aussie, Herbal Essences, Pantene и Waterless, говорится в уведомлении Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Ранее снятые с производства сухие шампуни в виде аэрозолей от брендов Hair Food и Old Spice также включены в этот список. Их товарный код начинается с цифр 0297.

CBS News подчеркивает, что речь идет исключительно о продуктах, произведенных в США. Отозванная продукция была распространена среди розничных продавцов по всей стране и через интернет. По заявлению P&G, компании предложат компенсацию тем, кто приобрел отозванные продукты.

Воздействие бензола, классифицируемого как канцероген, может привести к раку, а также к опасным для жизни заболеваниям крови. "Не ожидается, что ежедневное воздействие бензола в отозванных продуктах на уровнях, обнаруженных в ходе наших испытаний, приведет к неблагоприятным последствиям для здоровья", - заявила P&G. Это подтвердили и в Агентстве по охране окружающей среды (EPA).

На сегодняшний день компания не получала сообщений о побочных эффектах после применения этих товаров, а отзыв продукции проводит из соображений осторожности.

Бензол повсеместно присутствует в окружающей среде. Люди во всем мире ежедневно подвергаются его воздействию из различных источников в помещении и на улице.

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