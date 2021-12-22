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22.12.2021 23:35
Рубрика: Экономика

В Турции за передачу документов арестован американский дипломат

Текст: Максим Макарычев

Турецкая полиция сообщила об аресте американского дипломата, произведенном в прошлом месяце в аэропорту Стамбула. Работника американской дипмиссии задержали по подозрению в передачи своего паспорта гражданину Сирии. Госдепартамент США никак не прокомментировал информацию об аресте, появившуюся в среду.

Фото: ERDEM SAHIN/EPA
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В полиции уточнили, что сириец, названный в релизе по инициалам Р.С., пытался вылететь в Германию, используя дипломатический паспорт американца. По информации ВВС, американский дипломат работает в консульстве США в ливанском Бейруте, и на момент ареста находился в Турции. У него было с собой 10 тысяч долларов наличными. На видеозаписи инцидента видно, что мужчины обменялись одеждой в аэропорту.

Сирийцу предъявлено обвинение в подделке официального документа, и он освобожден под залог. По данным турецкой полиции, дипломат, идентифицированный только с инициалами DJK, остается под стражей.

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