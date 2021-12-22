Вачовски не будут снимать новые фильмы по "Матрице"

Лана Вачовски на премьере фильма "Матрица: Воскрешение" опровергла слухи о том, что вышедшая в прокат часть франшизы может положить начало новой трилогии.

Постановщица сообщила изданию AP Entertainment, что ни она, ни ее сестра Лилли на протяжении 18 лет не хотели возвращаться к приключениям Нео и Тринити.

At the San Francisco premiere of #TheMatrixResurrections, co-writer/director Lana Wachowski says the fourth film isn't the start of a new #Matrix trilogy. pic.twitter.com/tpfKv7cfJL - AP Entertainment (@APEntertainment) December 21, 2021

Сценарий новой картина был написан после того, как она потеряла близкого друга, и идея о возвращении к жизни любимых персонажей помогла ей преодолеть эту душевную травму. Но на этом, по заверениям режиссера, история заканчивается, и ждать продолжения не стоит.

С нашей рецензией на фильм "Матрица: Воскрешение" можно ознакомиться здесь.