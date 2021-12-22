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Вачовски не будут снимать новые фильмы по "Матрице"

Новости
    22.12.2021, 13:13
Текст:   Богдан Бобров
Фото: Предоставлено UPI Фото: Предоставлено UPI
Фото: Предоставлено UPI

Лана Вачовски на премьере фильма "Матрица: Воскрешение" опровергла слухи о том, что вышедшая в прокат часть франшизы может положить начало новой трилогии.

Постановщица сообщила изданию AP Entertainment, что ни она, ни ее сестра Лилли на протяжении 18 лет не хотели возвращаться к приключениям Нео и Тринити.

Сценарий новой картина был написан после того, как она потеряла близкого друга, и идея о возвращении к жизни любимых персонажей помогла ей преодолеть эту душевную травму. Но на этом, по заверениям режиссера, история заканчивается, и ждать продолжения не стоит.

С нашей рецензией на фильм "Матрица: Воскрешение" можно ознакомиться здесь.

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