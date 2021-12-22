ВКС РФ уничтожили полевого командира Абу аш-Шишани в Сирии

Российские самолеты недавно уничтожили в Сирии Мурада Маргошвили, известного как Муслим Абу Валид аш-Шишани. Об этом сообщил 22 декабря спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Недавно российским ВКС удалось уничтожить одного из главарей группировки "Джунуд аш-Шам" (запрещена в РФ) аш-Шишани - Маргошвили", - цитирует РИА Новости слова Лаврентьева.

По всей видимости, полевой командир мог быть уничтожен в ходе авиаудара, нанесенного 11 декабря по его дому в районе населенного пункта Джиср эш-Шугур на северо-западе Сирии.

Последнее время группировка аш-Шишани находилась в остром конфликте с группировкой боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ).

Маргошвили с конца 1990-х воевал в составе чеченских боевиков Хаттаба, затем провел несколько лет в тюрьме в России, после чего занимался террористической деятельностью в Дагестане, а позднее перебрался в Сирию.