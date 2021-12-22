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22.12.2021 16:02
Рубрика: В мире

ВКС РФ уничтожили полевого командира Абу аш-Шишани в Сирии

Текст: Константин Волков

Российские самолеты недавно уничтожили в Сирии Мурада Маргошвили, известного как Муслим Абу Валид аш-Шишани. Об этом сообщил 22 декабря спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
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"Недавно российским ВКС удалось уничтожить одного из главарей группировки "Джунуд аш-Шам" (запрещена в РФ) аш-Шишани - Маргошвили", - цитирует РИА Новости слова Лаврентьева.

По всей видимости, полевой командир мог быть уничтожен в ходе авиаудара, нанесенного 11 декабря по его дому в районе населенного пункта Джиср эш-Шугур на северо-западе Сирии.

Последнее время группировка аш-Шишани находилась в остром конфликте с группировкой боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ).

Маргошвили с конца 1990-х воевал в составе чеченских боевиков Хаттаба, затем провел несколько лет в тюрьме в России, после чего занимался террористической деятельностью в Дагестане, а позднее перебрался в Сирию.

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