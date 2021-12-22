Во Франции продали первую в мире СМС

Первую в мире СМС продали на аукционе Aguttes во Франции за 107 тысяч евро. Речь о сообщении с текстом "Счастливого Рождества", которое третьего декабря 1992 года со своего компьютера отправил инженер компании Vodafone Нил Папуорт. Адресатом был его коллега Ричард Джарвис, который принял эту СМС на своем двухкилограммовом телефоне Orbitel - похожем на своих стационарных "собратьев", только без провода.

Сообщение было продано в виде невзаимозаменяемого токена (NFT) - крайне популярной нынче блокчейн-технологии, которая позволяет закрепить свои права на какой-либо уникальный объект - зачастую виртуальный. Каждый из NFT существует в единственном экземпляре, его нельзя подделать, незаметно заменить или разделить. Вся информация о его создателе, владельце и всех осуществленных с ним операциях надежно хранится в блокчейне.

Как рассказал Максимильян Агуттес, глава аукционного дома Aguttes, выкупивший СМС участник торгов, который пожелал остаться неизвестным, в качестве подтверждения покупки получил цифровую рамку с изображением сообщения, а также кодом и оригинальным протоколом связи, по которому оно было передано.

Все дело в том, что французское законодательство запрещает продавать неосязаемые объекты. Компания Vodafone, которая и выставила СМС на продажу, намерена передать вырученные деньги в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. С помощью невзаимозаменяемого токена свои права можно зарегистрировать на многие нематериальные вещи: к примеру, музыку, картинки, видео, интернет-записи, сообщения и так далее. Хотя в последнее время в NFT стали преобразовывать и объекты реального мира: например, в марте этого года блокчейн-компания Injective Protocol купила за 70 тысяч фунтов картину художника Бэнкси Morons, а потом в прямом эфире сожгла и создала ее "цифровой образ", которым и торгуют на рынке невзаимозаменяемых токенов.

В декабре с молотка ушла первая запись на сайте виртуальной энциклопедии "Википедия" с текстом: "Привет, мир!". На торгах аукционного дома Christie s в виде NFT ее продали аж за 750 тысяч долларов. Это при том, что компьютер основателя портала Джимми Уэйлса продали за 187,5 тысячи долларов. Недавно режиссер культового фильма "Криминальное чтиво" Квентин Тарантино заявил, что продаст в форме NFT семь вырезанных из картины сцен, а также ее оригинальный рукописный сценарий и свой эксклюзивный аудиокомментарий. В начале года диджей 3LAU стал первым музыкантом, который продал свой альбом при помощи NFT. Выручка с этого была колоссальная: 11,6 миллиона долларов. А мать ребенка Илона Маска - певица Граймс - всего за двадцать минут заработала 5,8 миллиона долларов с продажи 400 NFT-токенов, привязанных к четырем рисункам, которые она создала вместе со своим братом.