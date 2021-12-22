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22.12.2021 14:02
Рубрика: Общество

Володин поручил разобраться с неоднозначным приказом о вакцинации детей

Текст: Татьяна Замахина

Госдума проверит приказ Минздрава о вакцинации от коронавируса, чтобы не допустить неоднозначного толкования в отношении прививок для детей. Поручение разобраться в этом дал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Фото: Александр Демьянчук/ ТАСС
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Тему подняла в ходе пленарного заседания в среду глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

"В таблице календаря прививок внесли детей в графу подлежащих обязательной вакцинации, - пояснила она, - но при этом в самом разделе сделали ссылку на то, что необходимо это делать при условии добровольности и наличии письменного согласия родителей".

По оценке депутата, Минздрав должен поправить свой приказ, выведя из графы граждан, подлежащих обязательной вакцинации, детей.

"Безусловно, ни о какой обязательной вакцинации речь в приказе не идет, - пояснил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. - Более того, там черным по белому написано, что только с заявления родителей, с согласия".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что, если возникли вопросы, значит, есть либо недопонимание, либо двойное толкование. Он поручил депутатам запросить все необходимые материалы и проконтролировать, чтобы таких рисков не было. "Решения должны быть четкими и понятными, как говорил президент", - напомнил политик.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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"Прививка добровольная. Дети защищены законом, - подчеркнул Володин. - Депутаты держат вопрос на контроле. Все. Президент с нас спросит, если будет иначе, и накажет. И прав будет. И все тех, кто эти приказы пишет. А то сейчас мы начнем каждый по-своему трактовать".

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