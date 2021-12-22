Врач-диетолог Елена Чедия дала советы по выбору куриного мяса

Куриное мясо может сильно отличаться по своим свойствам. Многое зависит от возраста птицы и от того, какую часть тушки вы решили приготовить.

Врач-диетолог Елена Чедия напомнила, что самое полезная часть - это грудка (белое мясо). Но в то же время красное мясо (все остальные части курицы) содержит большое количество железа, цинка, витамины группы B, нормализует обменные процессы в организме.

Но тем, кто сидит на диете, а также людям с лишним весом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями желудочно-кишечного тракта, лучше употреблять в пищу именно белое мясо. Оно легче и быстрее усваивается, в нем меньше жира и холестерина.

"Когда уровень холестерина повышен, мы рекомендуем мясо молодых животных, а если с холестерином все в порядке, а мочевой кислоты много, тогда рекомендуем взрослых животных", - объяснила Чедия в эфире радио Sputnik.