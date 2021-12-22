Новости

В Южной Осетии продолжаются поиски попавшего под лавину военного 04:00
Врач-диетолог Елена Чедия дала советы по выбору куриного мяса 03:35
В США не вернут в тюрьмы заключенных, отправленных домой из-за COVID-19 03:20
Ипотечные заемщики уйдут на вторичный рынок 02:40
Запуск космического телескопа "Джеймс Уэбб" отложен из-за погоды 02:11
Смертность от COVID-19 за неделю снизилась на 9 процентов 01:50
Премьер Израиля анонсировал вакцинацию четвертой дозой вакцины от COVID 01:45
На острове Пасхи обнаружен коронавирус впервые за 15 месяцев 01:17
ВОЗ: Штамм "омикрон" обнаружен в 106 странах мира 00:38
В США P&G отзывает сухие аэрозоли для волос из-за найденного в них бензола 00:18
Колесников признан лучшим пловцом чемпионата мира на короткой воде 21.12.2021
"Спартак" объявил о подписании нападающего Николсона 21.12.2021
Шейх Дубая выплатит бывшей жене более полумиллиарда долларов за развод 21.12.2021
Германия готова ввести более жесткие ограничения после Рождества 21.12.2021
В США зафиксирован самый медленный рост населения за всю историю 21.12.2021
"Барыс" и "Сочи" одержали победы в очередной игровой день КХЛ 21.12.2021
Билл Гейтс спрогнозировал, когда может закончиться пандемия 21.12.2021
В ВОЗ рассказали, людей какого возраста чаще поражает “омикрон” 21.12.2021
В Южной Осетии умерли двое попавших под лавину российских военных 21.12.2021
Власти ФРГ запретили зрителям посещать футбольные матчи из-за "омикрона" 21.12.2021
Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче дела о массовом ДТП в Москве в СК 21.12.2021
Путин обсудил проект Основ госполитики по авиации 21.12.2021
Девятилетняя Алиса Теплякова "завалила" экзамен на сессии в МГУ 21.12.2021
Антитела к "омикрону" выявили у всех ревакцинированных "Спутником" 21.12.2021
В Таганроге загорелись оптовые склады с пластиком и автопокрышками 21.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
22.12.2021 03:35
Рубрика: Общество

Врач-диетолог Елена Чедия дала советы по выбору куриного мяса

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Куриное мясо может сильно отличаться по своим свойствам. Многое зависит от возраста птицы и от того, какую часть тушки вы решили приготовить.

Фото: iStock
Врач-диетолог рассказала, как похудеть к Новому году без риска для здоровья

Врач-диетолог Елена Чедия напомнила, что самое полезная часть - это грудка (белое мясо). Но в то же время красное мясо (все остальные части курицы) содержит большое количество железа, цинка, витамины группы B, нормализует обменные процессы в организме.

Но тем, кто сидит на диете, а также людям с лишним весом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями желудочно-кишечного тракта, лучше употреблять в пищу именно белое мясо. Оно легче и быстрее усваивается, в нем меньше жира и холестерина.

"Когда уровень холестерина повышен, мы рекомендуем мясо молодых животных, а если с холестерином все в порядке, а мочевой кислоты много, тогда рекомендуем взрослых животных", - объяснила Чедия в эфире радио Sputnik.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Путин и Шольц обсудили гарантии безопасности и внутриукраинский конфликт
Госдума вводит пожизненный срок для педофилов-рецидивистов
Цена газа в Европе впервые в истории достигла 2100 долларов
Шойгу: Сотрудники американских ЧВК готовят на востоке Украины провокацию с химоружием
Двое подозреваемых в избиении олимпийского чемпиона доставлены в полицию
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Православный календарь на 2022 год