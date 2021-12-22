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22.12.2021 11:58
Рубрика: Экономика

Врачи смогут использовать препараты офф-лейбл в лечении детей

Текст: Татьяна Замахина

Госдума приняла закон о применении в лечении детей с тяжелыми (орфанными) заболеваниями препаратов офф-лейбл. Документ внесен на рассмотрение парламента вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и замглавы фракции "Единая Россия" Андреем Исаевым. Лечь о применения лекарственных препаратов по параметрам, не указанным в инструкции.

Фото: Николай Гагарин/РГ
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Препараты офф-лейбл, включенные в клинические рекомендации или назначенные врачебной комиссией, смогут беспрепятственно использоваться в лечении несовершеннолетних. При этом назначать и применять в лечении такие препараты смогут клиники, которые имеют лицензию и в которых осуществляется медицинская деятельность по профилю "детская онкология" и "гематология".

Устраняется также неопределенность в оформлении оплаты данных препаратов через ОМС и при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС.

Устанавливать перечень заболеваний и состояний, а также критерии соответствия в отношении применяемых лекарственных препаратов будет правительство.

Законопроектом также закрепляется обязанность врача информировать пациента или его законного представителя о лекарственном препарате, ожидаемом эффекте от лечения, безопасности препарата и степени риска. Документ, кроме того, предусматривает, что подросток, достигший 18-летнего возраста, может продолжить лечение в детском центре, где оно было начато, до 21 года.

Кабмин поддержал данный законопроект.

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