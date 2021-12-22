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Рубрика: Происшествия

ВС РФ подтвердил "коронавирусные" наказания для граждан и организаций

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 291(8642)
Верховный суд РФ проанализировал судебные споры граждан и организаций, наказанных за нарушение санитарных норм во время пандемии.
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости

Об этом рассказал портал "Право.ру". Судебных споров, в которых простые граждане и организации потребовали отменить наказание за нарушение противоковидных норм, в наших судах теперь немало. Простые люди не соглашаются со штрафами за нарушение ограничений при самоизоляции или не сданный ПЦР-тест. Организации возмущены тем же.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет

Верховный суд недавно обнародовал сразу несколько своих решений, в которых поддержал коллег из нижестоящих судов за наказания нарушителей штрафами. При этом Верховный суд подчеркнул, что административное нарушение оценивают в соответствии с нормами, действовавшими в момент его совершения. А главное - суд разъяснил, какие проверки и расследования можно было проводить даже тогда, когда коронавирусные ограничения смягчили.

По подсчетам Верховного суда, больше всего наказаний по статье "За невыполнение правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации" . Это статья 20.6.1 КоАП. Санкции по ней - от предупреждения до штрафов. Физические лица наказывают от одной до тридцати тысяч рублей. Чиновники - от десяти до пятидесяти тысяч, а организации - до трехсот тысяч рублей.

Одно из таких дел - о нарушении самоизоляции. Весной житель Казани нарушил запрет отходить от жилья дальше чем на 100 метров. Его задержали в другом районе. Суд оштрафовал его на 5000 рублей. На суд гражданин не пришел, но наказание обжаловал. ВС заявил, что местные суды действовали правильно. И напомнил, что к административной ответственности привлекают на основании закона, действовавшего во время совершения правонарушения.

В августе прошлого года жительница Пятигорска вернулась из Азербайджана. Через три дня она сдала ПЦР-тест на COVID-19, но загрузила результаты теста на портал "Госуслуги" только в середине октября, хотя на это давалось четыре дня. Против гражданки возбудили административное дело, и суд оштрафовал ее на 15 000 рублей. При попытке оспорить штраф Верховный суд истице подчеркнул, что это минимальное наказание. Максимальный штраф - 40 000 рублей. И местный суд правильно сделал вывод о нарушении. Гражданка упирала на то, что сдала анализ вовремя . Но по мнению ВС, это не имеет значения для дела.

ВС: К ответственности привлекают по закону, действовавшему во время совершения нарушения

Среди жалоб были и те, что касались нарушений санитарии. Так, сотрудники жилищной инспекции зафиксировали в одном из домов в Астрахани нарушение требований к "антикоронавирусной" санобработке. Общие помещения требовалось дезинфицировать не реже раза в три дня. Но в проверенных подъездах ничего подобного не было. Управляющую компанию оштрафовали на 80 000 рублей. Та не согласилась с наказанием, заявив, что расследования не проводилось. На это Верховный суд сказал, что "обстоятельства административного правонарушения установлены непосредственно после его выявления, поэтому проводить дополнительное расследование не требовалось".

Фото: photoxpress
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Даже медицинские учреждения попадают под штрафы. Летом прошлого года сотрудники управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю провели эпидемиологическое расследование в инфекционной больнице N 4 в Армавире. Клинику частично перевели на лечение от коронавируса. Надо было выяснить, почему там растет заболеваемость. Оказалось, что больница переполнена - при предельной вместимости в 135 человек там находилось 142 пациента. Некоторые больные лежали в коридорах. Да и в палатах было больше людей, чем разрешено. Хуже того - в одной палате лежали больные с коронавирусом и другими инфекциями. За это наказали заместителя главврача. Ее оштрафовали на 25 000 рублей. Та пошла оспаривать штраф. ВС ей объяснил - ответственность замглавного врача записана в должностных инструкциях. С ними она ознакомлена под подпись, а расследование не было плановой проверкой. Штраф ей ВС не отменил.

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