ВС РФ подтвердил "коронавирусные" наказания для граждан и организаций

Верховный суд РФ проанализировал судебные споры граждан и организаций, наказанных за нарушение санитарных норм во время пандемии.

Об этом рассказал портал "Право.ру". Судебных споров, в которых простые граждане и организации потребовали отменить наказание за нарушение противоковидных норм, в наших судах теперь немало. Простые люди не соглашаются со штрафами за нарушение ограничений при самоизоляции или не сданный ПЦР-тест. Организации возмущены тем же.

Верховный суд недавно обнародовал сразу несколько своих решений, в которых поддержал коллег из нижестоящих судов за наказания нарушителей штрафами. При этом Верховный суд подчеркнул, что административное нарушение оценивают в соответствии с нормами, действовавшими в момент его совершения. А главное - суд разъяснил, какие проверки и расследования можно было проводить даже тогда, когда коронавирусные ограничения смягчили.

По подсчетам Верховного суда, больше всего наказаний по статье "За невыполнение правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации" . Это статья 20.6.1 КоАП. Санкции по ней - от предупреждения до штрафов. Физические лица наказывают от одной до тридцати тысяч рублей. Чиновники - от десяти до пятидесяти тысяч, а организации - до трехсот тысяч рублей.

Одно из таких дел - о нарушении самоизоляции. Весной житель Казани нарушил запрет отходить от жилья дальше чем на 100 метров. Его задержали в другом районе. Суд оштрафовал его на 5000 рублей. На суд гражданин не пришел, но наказание обжаловал. ВС заявил, что местные суды действовали правильно. И напомнил, что к административной ответственности привлекают на основании закона, действовавшего во время совершения правонарушения.

В августе прошлого года жительница Пятигорска вернулась из Азербайджана. Через три дня она сдала ПЦР-тест на COVID-19, но загрузила результаты теста на портал "Госуслуги" только в середине октября, хотя на это давалось четыре дня. Против гражданки возбудили административное дело, и суд оштрафовал ее на 15 000 рублей. При попытке оспорить штраф Верховный суд истице подчеркнул, что это минимальное наказание. Максимальный штраф - 40 000 рублей. И местный суд правильно сделал вывод о нарушении. Гражданка упирала на то, что сдала анализ вовремя . Но по мнению ВС, это не имеет значения для дела.

ВС: К ответственности привлекают по закону, действовавшему во время совершения нарушения

Среди жалоб были и те, что касались нарушений санитарии. Так, сотрудники жилищной инспекции зафиксировали в одном из домов в Астрахани нарушение требований к "антикоронавирусной" санобработке. Общие помещения требовалось дезинфицировать не реже раза в три дня. Но в проверенных подъездах ничего подобного не было. Управляющую компанию оштрафовали на 80 000 рублей. Та не согласилась с наказанием, заявив, что расследования не проводилось. На это Верховный суд сказал, что "обстоятельства административного правонарушения установлены непосредственно после его выявления, поэтому проводить дополнительное расследование не требовалось".

Даже медицинские учреждения попадают под штрафы. Летом прошлого года сотрудники управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю провели эпидемиологическое расследование в инфекционной больнице N 4 в Армавире. Клинику частично перевели на лечение от коронавируса. Надо было выяснить, почему там растет заболеваемость. Оказалось, что больница переполнена - при предельной вместимости в 135 человек там находилось 142 пациента. Некоторые больные лежали в коридорах. Да и в палатах было больше людей, чем разрешено. Хуже того - в одной палате лежали больные с коронавирусом и другими инфекциями. За это наказали заместителя главврача. Ее оштрафовали на 25 000 рублей. Та пошла оспаривать штраф. ВС ей объяснил - ответственность замглавного врача записана в должностных инструкциях. С ними она ознакомлена под подпись, а расследование не было плановой проверкой. Штраф ей ВС не отменил.