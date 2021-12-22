Вывоз мусора не доступен трем процентам россиян

Коммунальные отходы вывозят от домов почти 97% россиян, сказала вице-премьер Виктория Абрамченко на вручении "Зеленой премии" за успехи в реформе сферы обращения с отходами. Оставшимся трем процентам приходится утилизировать остатки своей жизнедеятельности самостоятельно.

"Охват населения услугой по вывозу твердых коммунальных отходов достиг 96,5%, - отметила она. - С начала запуска реформы обращения с отходами создано 105 объектов инфраструктуры".

Национальные цели развития предполагают сортировку 100% отходов к 2030 году и сокращение объема захоронения на полигонах в два раза. По итогам этого года доля сортировки превысила 40%, уточнила вице-премьер.

За минувший год правительство выделило 1 млрд рублей на закупку 65 тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов, их установили в 46 регионах страны, добавила Абрамченко. "Генеральная уборка" страны позволила улучшить жизнь четырех миллионов россиян благодаря ликвидации объектов накопленного вреда.