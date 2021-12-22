WhatsApp напомнил пользователям о важной настройке

Для защиты аккаунта WhatsApp необходимо использовать двухэтапную аутентификацию, которая активируется в настройках приложения.

Напоминание о важности такого подхода появилось в официальном аккаунте мессенджера в Twitter. "Это напоминание о необходимости научить друзей двухэтапной аутентификации. Важно защищать тех, кого любишь. Просмотрите видео, чтобы быстро освежить это в памяти!" - говорится в сообщении.

Чтобы активировать двухэтапную аутентификацию, нужно открыть настройки WhatsApp, перейти в раздел "Учетная запись" и выбрать пункт "Двухшаговая проверка". Там понадобится установит 6-значный цифровой PIN-код и подтвердить его, а также ввести и подтвердить адрес электронной почты (опционально, но рекомендовано).