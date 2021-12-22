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WhatsApp напомнил пользователям о важной настройке

Текст:   Антон Благовещенский
22.12.2021,  
18:31
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Для защиты аккаунта WhatsApp необходимо использовать двухэтапную аутентификацию, которая активируется в настройках приложения.

Напоминание о важности такого подхода появилось в официальном аккаунте мессенджера в Twitter. "Это напоминание о необходимости научить друзей двухэтапной аутентификации. Важно защищать тех, кого любишь. Просмотрите видео, чтобы быстро освежить это в памяти!" - говорится в сообщении.

Не забудьте включить. В WhatsApp добавили важную функцию

Чтобы активировать двухэтапную аутентификацию, нужно открыть настройки WhatsApp, перейти в раздел "Учетная запись" и выбрать пункт "Двухшаговая проверка". Там понадобится установит 6-значный цифровой PIN-код и подтвердить его, а также ввести и подтвердить адрес электронной почты (опционально, но рекомендовано).

WhatsApp
Фото: iStock
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