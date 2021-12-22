Зачем нужен ГОСТ на захоронения

Новости

Песков назвал "ковбойской реальностью" блокировку российских СМИ за рубежом 20:03
Татьяна Тарасова выписана из больницы 20:02
Шойгу: Активность НАТО у границ РФ растёт 19:48
Большинство американцев уверены в негативном влиянии Facebook на общество 19:44
Хинштейн сообщил о проекте по проверке желающих получить оружие в ФСБ и МВД 19:42
Шойгу: Россия первой в мире построила в Арктике крытый бассейн 19:39
Дмитрий Чернышенко: В России создано 11 тысяч высокотехнологичных рабочих мест 19:39
Шойгу: ВС РФ укомплектованы военнослужащими по контракту почти на 100% 19:38
Задержанные за избиение фигуриста Дмитрия Соловьева заявили о раскаянии 19:33
В Минздраве уточнили условия для вакцинации от коронавируса подростков 19:16
Найдена самая дешевая квартира в Москве 19:11
В Смоленске арестован ректор вуза с майнинговой фермой 19:10
Путин обсудил с премьер-министром Люксембурга гарантии безопасности 19:08
Ректора "Шанинки" Сергея Зуева перевели из СИЗО в городскую больницу 19:06
Врачи спасли трехмесячного малыша со 100-процентным поражением легких 18:55
На дорогах Москвы - пробки 9 баллов 18:54
Третьяк прокомментировал отказ НХЛ от участия в Олимпиаде в Пекине 18:51
На МЦД-2 остановлено движение 18:50
ВОЗ: в 2022 году вакцин хватит, чтобы привить все взрослое население мира 18:46
Диетолог предупредил об опасности переедания из-за алкоголя на Новый год 18:44
МИД РФ: Запрет на вещание RT DE - попытка устранить конкурента 18:43
РФ рассчитывает, что резолюция СБ ООН поможет нарастить содействие Афганистану 18:38
Ярославль выбран столицей Тотального диктанта-2022 18:17
Мишустин: Инфляция в России - плата за открытость экономики 18:02
Исследование: Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в России 17:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
22.12.2021 19:06
Рубрика: Экономика

Зачем нужен ГОСТ на захоронения

Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 291(8642)
В России впервые разработан Национальный стандарт по срочному захоронению трупов людей и животных в военное и мирное время. Он вступит в силу с 1 февраля 2022 года. О том, для чего понадобился столь необычный ГОСТ, говорится в пояснительной записке к принятому документу.

"Настоящий стандарт устанавливает общие требования к организации и проведению комплекса мероприятий по захоронению трупов людей и животных, погибших в ходе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также в случае необходимости в результате чрезвычайных ситуаций мирного времени", - сказано в документе.

Фото: Поисковый отряд "Курская земля"
Под Курском нашли массовое захоронение советских солдат

По данным агентства ТАСС, госстандарт необходим прежде всего спасателям МЧС. Массовый падеж скота вследствие эпидемий случался ранее, а потому не исключен и в будущем. Кстати, чтобы предотвратить возможные панические настроения, источник в спасательном ведомстве сообщил корреспонденту "РГ" о том, что такие случаи бывали не только в стародавние времена во время чумы или моровой язвы, а совсем недавно, и это не грозило какими-то глобальными катастрофическими последствиями.

Например, во время памятного наводнения в Крымске утонуло много животных. Такая же картина была и во время наводнения в Иркутской области, в Тулуне и Нижнеудинске. Естественно, погибших зверей надо было похоронить безопасно. Поэтому в новом ГОСТе и сказано, что при выборе мест захоронения трупов как людей, так и животных необходимо учитывать правила застройки города или поселения с учетом гидрогеологических характеристик, особенностей рельефа местности, состава грунтов, предельно допустимых экологических нагрузок на окружающую среду.

Также важно учитывать расстояние до жилых зданий, расположение источника водоснабжения и уклон местности. Размер земельного участка для захоронения определяется с учетом количества жителей конкретного города или иного поселения, а также вместимости уже имеющихся кладбищ, но при этом он не может превышать 40 гектаров.

Кроме того, в документе указано, что урны с прахом погибших не могут быть автоматически погребены в границах обычных действующих или заброшенных кладбищ. Их следует размещать только на специально выделенных под эти нужды участках.

"Допускается размещение колумбариев и стен скорби за пределами мест возможных захоронений на обособленных участках земли на расстоянии не менее 50 м от жилых зданий, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения населения", - сказано в госстандарте.

Экономика Недвижимость Земля

Главное сегодня

Комитет Госдумы по СНГ поддержал кандидатуру Грызлова на пост посла РФ в Беларуси
Ректору КФУ Ильшату Гафурову предъявлено обвинение по делу об убийстве
Глава МИД РФ раскритиковал процесс по делу крушения MH17
Украинский "Нафтогаз" пожаловался в Еврокомиссию на "Газпром"
Против мэра Краснодара возбудили дело о взятке
Как получить выписку из электронной трудовой книжки
Почему при миллионах вакансий люди не могут найти работу