Зачем нужен ГОСТ на захоронения

В России впервые разработан Национальный стандарт по срочному захоронению трупов людей и животных в военное и мирное время. Он вступит в силу с 1 февраля 2022 года. О том, для чего понадобился столь необычный ГОСТ, говорится в пояснительной записке к принятому документу.

"Настоящий стандарт устанавливает общие требования к организации и проведению комплекса мероприятий по захоронению трупов людей и животных, погибших в ходе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также в случае необходимости в результате чрезвычайных ситуаций мирного времени", - сказано в документе.

По данным агентства ТАСС, госстандарт необходим прежде всего спасателям МЧС. Массовый падеж скота вследствие эпидемий случался ранее, а потому не исключен и в будущем. Кстати, чтобы предотвратить возможные панические настроения, источник в спасательном ведомстве сообщил корреспонденту "РГ" о том, что такие случаи бывали не только в стародавние времена во время чумы или моровой язвы, а совсем недавно, и это не грозило какими-то глобальными катастрофическими последствиями.

Например, во время памятного наводнения в Крымске утонуло много животных. Такая же картина была и во время наводнения в Иркутской области, в Тулуне и Нижнеудинске. Естественно, погибших зверей надо было похоронить безопасно. Поэтому в новом ГОСТе и сказано, что при выборе мест захоронения трупов как людей, так и животных необходимо учитывать правила застройки города или поселения с учетом гидрогеологических характеристик, особенностей рельефа местности, состава грунтов, предельно допустимых экологических нагрузок на окружающую среду.

Также важно учитывать расстояние до жилых зданий, расположение источника водоснабжения и уклон местности. Размер земельного участка для захоронения определяется с учетом количества жителей конкретного города или иного поселения, а также вместимости уже имеющихся кладбищ, но при этом он не может превышать 40 гектаров.

Кроме того, в документе указано, что урны с прахом погибших не могут быть автоматически погребены в границах обычных действующих или заброшенных кладбищ. Их следует размещать только на специально выделенных под эти нужды участках.

"Допускается размещение колумбариев и стен скорби за пределами мест возможных захоронений на обособленных участках земли на расстоянии не менее 50 м от жилых зданий, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения населения", - сказано в госстандарте.