Зачем столичные школьники сдают тренировочные экзамены

В ноябре стартовали тренировочные экзамены для московских выпускников девятых классов, а в феврале они начнутся и для одиннадцатых классов. Такие тренировочные экзамены проводятся каждый год. Зачем такие экзамены нужны, рассказала "РГ" руководитель Регионального центра обработки информации города Москвы Оксана Карклина.

Зачем нужны тренировочные экзамены?

Карклина: Основной целью проведения таких тренировок является проверка готовности к экзаменам обучающихся. Это позволит выпускникам пройти всю процедуру проведения экзамена от рамки металлодетектора до получения результатов экзамена. Они познакомятся с правилами и процедурой проведения экзамена, узнают, как правильно заполнять бланки и выполнить задания, похожие на те, которые будут на экзаменах.

Участие в этом испытании обязательное?

Карклина: Нет, выпускник решает сам, принимать в них участие или нет. Тренировочные экзамены проводят в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников и единого государственного экзамена (ЕГЭ) для одиннадцатиклассников. В них могут участвовать только те школьники, которых зарегистрировались на ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году по соответствующим предметам на портале мэра Москвы. Дополнительно регистрироваться на тренировочные экзамены не нужно, а уведомления на участие направляются в школы участников экзаменов.

Учитываются ли где-то результаты тренировочного экзамена?

Карклина: Результаты тренировочных экзаменов не учитываются в качестве результатов государственной итоговой аттестации, для выдачи аттестатов, не влияют на итоговую оценку по предмету.

Как узнать результаты?

Карклина: Свои результаты школьники получат в личных кабинетах на официальном портале Мэра и Правительства города Москвы (mos.ru). Выпускник, проанализировав результаты своей работы, может использовать эту информацию для того, чтобы восполнить пробелы в знаниях по тем темам, по которым не получилось хорошо подготовиться. Помимо этого, школьник будет меньше волноваться, так как он уже знаком с процедурой и меньше времени потратит во время проведения реального экзамена.

Кстати

Первый тренировочный экзамен в формате ЕГЭ в этом учебном году состоится 19 февраля 2022 года - это будет ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме.

Полное расписание тренировочных экзаменов можно найти на сайте Регионального центра обработки информации города Москвы (РЦОИ) в разделе "Тренировочные мероприятия". По всем вопросам можно звонить по телефону информационно-консультационного центра РЦОИ: +7 (499) 653-94-50.