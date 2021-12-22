Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", заявила, что провокации НАТО в Черном море происходят в том числе потому, что США "испытывают дикую аллергию" к газопроводу "Северный поток-2".

"Вся провокативная деятельность НАТО в основе своей имеет опять же дикую аллергию США и в принципе натовского сообщества - очень многих представителей НАТО - в отношении энергетического выгодного в первую очередь всей Европе и отдельным европейским странам проекта газопровода "Северный поток-2", сказала она.

Ранее сообщалось, что до 14 января в Конгрессе США может пройти голосование по новым санкциям против "Северного потока-2", инициированное республиканцем Тедом Крузом.