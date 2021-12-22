Закон о телемедицине может появиться в 2022 году

Законодательно закрепить возможности использования телемедицины необходимо уже в следующем году. Об этом заявил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

На заседании Совета по развитию цифровой экономики вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил о том, что запуск экспериментального правового режима может привести к росту рынка телемедицины на 40 процентов за год.

"Мне кажется, уже давно настало то время, когда нужно от экспериментов переходить к внедрению", - отреагировал Турчак на слова Чернышенко.

Вице-спикер СФ обратил внимание на то, что технологии телемедицины уже активно применяют в Москве, Татарстане и других регионах, но до сих пор в этой сфере не решены вопросы в области законодательства.

"Нам нужно этот барьер каким-то образом в 2022 году преодолеть, иначе это направление оказания помощи нашим гражданам будет законодательно не отрегулировано", - подчеркнул Андрей Турчак. Он считает, что принять соответствующий закон можно в весеннюю сессию Госдумы, хотя существует вероятность, что придется захватить и часть осенней сессии.