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Рубрика: В мире

Западная пресса больше не считает США демократией и предупреждает о гражданской войне

Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 290(8641)
Соединенные Штаты сегодня больше не являются полноценной демократией, а чем-то промежуточным между демократическим и авторитарным государством. Более того, страна сейчас ближе к гражданской войне, чем многие могли бы представить. Столь тревожные выводы сделали американские политологи, оценившие ситуацию в США по тем шаблонам, которые ЦРУ использует для выявления признаков гражданской войны или нестабильности в других странах. Этот бой в набат охотно тиражируют ведущие либеральные СМИ.
Призыв "спасти демократию" в Америке из-за острой вражды элит уже не выглядит преувеличением. Фото: GettyImages Призыв "спасти демократию" в Америке из-за острой вражды элит уже не выглядит преувеличением. Фото: GettyImages
Призыв "спасти демократию" в Америке из-за острой вражды элит уже не выглядит преувеличением. Фото: GettyImages

Например, комментатор CNN в разговоре с экспертом отметил, что большинство американцев "уверены в безопасности и нерушимости демократического строя в США". "Это просто не соответствует действительности", - категорично ответила профессор кафедры международных отношений Калифорнийского университете Барбара Уолтер. Эксперт, которая входит в рабочую группу ЦРУ по анализу гражданских волнений по всему миру, выделяет два признака, указывающих на вероятность кризисов. Первый - это превращение страны в анократию - что-то промежуточное между демократическим и авторитарным государством. На ее взгляд, в плане демократии США сегодня не ровня Канаде, Швейцарии или Японии. Второй - появление политических сил, которые используют расовые, религиозные или этнические противоречия, чтобы заручиться поддержкой граждан. "Удивительно, но в США сейчас существуют оба этих фактора. И они сформировались очень быстро", - отметила Уолтер, настаивая, что демократические институты в стране двигались к упадку последние пять лет. По лекалам ЦРУ она оценила степень риска гражданской войны в США как близкую к "высокой". "Мы больше не являемся самой долгоживущей демократией в мире, - посетовала эксперт. - Это закончилось в январе" (речь о беспорядках в Капитолии, когда сторонники Дональда Трампа, не согласные с его поражением, едва не сорвали процедуру утверждения итогов выборов. - "РГ").

Фото: AP Photo/Susan Walsh
В мире критикуют американский "саммит за демократию"

Днем ранее трое отставных американских генералов на страницах The Washington Post предупредили, что рост поляризации политики и общества все чаще сказывается и на военных. Это создает риски волнений в их рядах после следующих президентских выборов в 2024 году. Как напоминают авторы, в беспорядках у Капитолия принимало участие заметное число действующих и отставных военных. Все это, на взгляд генералов, попахивает гражданской войной, поэтому они призвали уже сейчас выявлять потенциальных бунтарей и как можно строже наказать тех, кто ответственен за события у Капитолия.

Сразу оговоримся, по расставленным акцентам понятно, что и само исследование, и полные тревоги публикации - это не самокритика, а очередная информационная атака в острой внутриполитической борьбе в США. Как эксперт CNN, так и генералы не скрывают, что связывают упадок демократии с президентством Дональда Трампа. Казалось бы, какой смысл продолжать борьбу против республиканца, ведь тот был повержен на выборах и уже почти год в Белом доме правит демократ Джозеф Байден?

Но президентские выборы-2024 не за горами. Любовь либеральных СМИ, которые преподносили Байдена спасителем нации, не помогает ему снискать симпатии американцев - его рейтинг сегодня лишь немногим выше 40 процентов. То есть ровно такой же, как был у Трампа, против которого пресса вела открытую войну и называла едва ли не худшим президентом. Если отбросить пристрастность СМИ, то это и неудивительно, поскольку в решении стоявших перед США проблем Байден ничем не успешнее Трампа - пандемия не побеждена, Америка по-прежнему поляризована, повестка правящей партии буксует. Трамп со своей стороны имеет право и, весьма вероятно, будет участвовать в следующих выборах. А если вспомнить, что даже при всей раздутой против него истерии Байден обошел его с превеликим трудом, то у демократов есть все основания беспокоиться за исход выборов 2024 года. Оттого союзная им пресса и продолжает постоянно держать в прицеле Трампа, запугивая американцев старой песней о том, что его возвращение уж точно добьет демократию в США. А отставные генералы заранее записывают его сторонников в бунтари, которых уже сейчас нужно нейтрализовать.

Тем не менее сам факт того, что пресса ставит под сомнение демократический строй США, тоже говорит о многом. Ведь перечисленные экспертами проблемы действительно имеют место быть, вот только виноват в их появлении не Дональд Трамп, а американский политический истеблишмент. О поляризации общества и разногласиях на расовой почве в Америке начали говорить задолго до него.

Риск гражданской войны в Америке предсказали модели, применяемые ЦРУ

Наконец, сомнения в демократии - это проблема не одних США, о чем упоминалось в нескольких исследованиях за последние годы. Например, в 2019 году в American Political Science Review было опубликовано исследование политолога Кристофера Клаасена, который пришел к выводу о кризисе популярности демократии в развитых странах и росте запроса на популистскую альтернативу.

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