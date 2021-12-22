Запущенные квартиры разрешено продавать с торгов

Поправки об общем имуществе собственников, помещениях и зданиях внесены в Гражданский кодекс. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

В Гражданский кодекс вводится две новые главы. Одна из них посвящена правам собственности на здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, помещения и машино-места. Новые положения прекратят порочную практику регистрации права собственности на "квазиобъекты" - например, дороги или выгребные ямы, отметил при рассмотрении законопроекта во втором чтении глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. Также закрепляется порядок использования общего имущества собственников не только жилых, но и нежилых помещений. Предполагается, что поправки приведут к уменьшению споров об отнесении того или иного имущества к недвижимости, будут способствовать защите прав граждан, бизнеса и публичных образований, отметил Крашенинников.

Устанавливается, к примеру, что не допускается образование помещений и машино-мест в недостроенных сооружениях. Помещения, предназначенные для обслуживания иных помещений, являются общим имуществом и по общим правилам не участвуют в обороте как самостоятельные недвижимые вещи.

Случайная гибель здания или сооружения, находящихся на чужом земельном участке, не влечет прекращения права собственника такого здания на пользование участком. Собственник здания имеет право на его восстановление. Однако если в течение пяти лет с момента гибели он не приступил к восстановлению, то право пользования прекращается (если иное не предусмотрено законом или договором).

Устанавливаются методы "борьбы" с теми, кто использует жилье не по назначению. Пользование жилым помещением для целей, не связанных с проживанием, допускается только после перевода помещения в нежилое. Если же собственник использует помещение не по назначению, систематически нарушает интересы соседей либо не по-хозяйски относится к помещению, допускает его разрушение, то органы власти могут предупредить его о необходимости наведения порядка, установить сроки ремонта. Если же это не подействовало, то суд может принять решение о продаже с публичных торгов такого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения.

Более ранняя редакция ГК РФ содержит только понятие "бесхозяйные вещи", к которым относятся вещи, не имеющие собственника или, например, собственник которых не известен, отмечает эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова. Новое положение регламентирует меры при несоблюдении собственником обязанности по содержанию и использованию помещения. Одновременно с возникновением права собственности (владения, пользования, распоряжения) имуществом, возникает и "бремя его содержания", отмечает эксперт. Ранее призвать к ответственности недобросовестного собственника можно было, обратившись в суд. В некоторых аналогичных случаях ссылались на ранее принятые решения и постановления Верховного суда РФ. Теперь же это будет регулировать непосредственно Гражданский кодекс.

Имущество, предназначенное для обслуживания более одного помещения или машино-места, принадлежит собственникам на праве общей долевой собственности. К общему имуществу относятся, в частности, вспомогательные помещения (например, технические этажи, чердаки, технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, обслуживающие более одного помещения, машино-места), крыши, ограждающие конструкции зданий, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование. Иногда к общей долевой собственности может относиться земельный участок с элементами озеленения и благоустройства, занятый зданием и необходимый для их использования. В многоквартирных домах это общие помещения дома, несущие и ненесущие конструкции, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, а также земельный участок.

Собственник не вправе отчуждать свою долю в праве собственности на общее имущество, выделять ее в натуре и кому-либо передавать. Причем эти правила применяются и к общему имуществу собственников комнат в коммунальной квартире, отмечается в законе.

Большая часть положений закона вступает в силу с марта 2023 года.