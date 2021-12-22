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22.12.2021 02:11
Рубрика: В мире

Запуск космического телескопа "Джеймс Уэбб" отложен из-за погоды

Фото: twitter.com/nasa Фото: twitter.com/nasa
Фото: twitter.com/nasa

НАСА в очередной раз перенесло запуск новейшего космического телескопа "Джеймс Уэбб". На этот раз причиной стала погода, сообщило американское космическое ведомство во вторник.

Фото: ESA/ATG medialab
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"Из-за неблагоприятных погодных условий в районе Европейского космопорта во Французской Гвиане, запуск космического телескопа "Джеймс Уэбб" переносится с 24 декабря, он состоится не раньше 25 декабря", - сообщило НАСА в своем Тwitter. Новые данные о погодных условиях и подтверждение даты старта ожидается в среду, передает РИА Новости.

Накануне на предстартовом брифинге глава НАСА Билл Нельсон, заявил, что космический телескоп "Джеймс Уэбб" является примером того, чего можно достигнуть, если "мечтать по-крупному".

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" создается США вместе с канадскими и европейскими космическими специалистами. Он назван в честь Джеймса Уэбба, руководителя программы "Аполлон". Телескоп должен заменить на орбите обсерваторию "Хаббл". Первоначально предполагалось, что это произойдет в 2013 году, но работы сильно отстали от графика. Лишь в ноябре 2016 года была завершена сборка основных сегментов телескопа и специалисты приступили к их наземным испытаниям. Запуск телескопа уже несколько раз переносили.

В мире США Общество Космос

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