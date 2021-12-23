Закон Республики Алтай от 17 декабря 2021 года № 89-РЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 17 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай (далее - Территориальный фонд) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Территориального фонда в сумме 5 676 485,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 5 286 811,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Территориального фонда в сумме 5 676 485,5 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Территориального фонда на 2023 год в сумме 5 983 134,6 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 5 576 256,7 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 6 332 895,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 5 906 283,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Территориального фонда на 2023 год в сумме 5 983 134,6 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 6 332 895,3 тыс. рублей.

Статья 2. Структура доходов бюджета Территориального фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Установить, что структура доходов бюджета Территориального фонда формируется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в объемах:

1) на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Территориального фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

2. Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, в размере 0,9 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 4. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов и предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

1) в 2022 году согласно приложению 5 к настоящему Закону;

2) в плановом периоде 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:

1) в 2022 году согласно приложению 7 к настоящему Закону;

2) в плановом периоде 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 5. Нормированный страховой запас Территориального фонда

1. Установить общий размер нормированного страхового запаса Территориального фонда, формируемого в составе расходов бюджета Территориального фонда:

1) на 2022 год не более 821 255,5 тыс. рублей;

2) на 2023 год не более 862 579,9 тыс. рублей;

3) на 2024 год не более 909 815,9 тыс. рублей.

2. Средства нормированного страхового запаса Территориального фонда используются в целях:

1) дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств;

2) осуществления расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории Республики Алтай, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Республики Алтай лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в составе нормированного страхового запаса Территориального фонда по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;

3) финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

3. Нормированный страховой запас Территориального фонда в части средств, направляемых на цели, указанные в пунктах 1 и 2 части 2 настоящей статьи, формируется за счет доходов бюджета Территориального фонда, указанных в части 4 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон).

4. Нормированный страховой запас Территориального фонда в части средств, направляемых на цели, указанные в пункте 3 части 2 настоящей статьи, формируется за счет средств от применения в соответствии со статьей 41 Федерального закона санкций к медицинским организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, в объеме, определяемом в соответствии с частью 6.3 статьи 26 Федерального закона.

5. Нормированный страховой запас Территориального фонда в части средств, направляемых на цели, указанные в пункте 4 части 2 настоящей статьи, формируется за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджету Территориального фонда в соответствии с частью 6.6 статьи 26 Федерального закона.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета Территориального фонда в 2022 году

1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2022 года межбюджетные трансферты, полученные из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, подлежат возврату в доход бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Установить, что остатки средств бюджета Территориального фонда (за исключением межбюджетных трансфертов, указанных в части 1 настоящей статьи), образовавшиеся по состоянию на 1 января 2022 года, направляются на те же цели с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Территориального фонда и последующим внесением изменений в настоящем Законе.

3. Установить, что доходы (за исключением доходов, установленных частями 4, 5 настоящей статьи), поступившие сверх утвержденного объема, направляются на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Территориального фонда и последующим внесением изменений в настоящий Закон.

4. Установить, что доходы, указанные в части 4 статьи 6 настоящего Закона, поступившие сверх утвержденного объема, направляются на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Территориального фонда и последующим внесением изменений в настоящий Закон.

5. Установить, что межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, полученные сверх утвержденного объема, направляются на цели их предоставления с внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Территориального фонда без внесения изменений в настоящий Закон.

6. Установить, что основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Территориального фонда без внесения изменений в настоящий Закон, является перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных Территориальному фонду в текущем финансовом году.

7. Установить, что основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Территориального фонда без внесения изменений в настоящий Закон, является внесение изменений и дополнений в бюджетную классификацию Российской Федерации и коды целевых статей расходов бюджета Территориального фонда, установленных финансовым органом Республики Алтай в соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Председатель Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай А.П.Кохоев

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин







