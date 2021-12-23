Баварская полиция разогнала демонстрацию "ковид-диссидентов" дубинками

Протесты "ковид-диссидентов" в Германии становятся все радикальнее и все чаще приводят к столкновениям с полицией. Накануне стражам порядка в Мюнхене пришлось применить против демонстрантов резиновые дубинки и перцовый спрей, пишет Spiegel online.

Около 5 тысяч человек вышли на акцию протеста в Мюнхене, где произошли столкновения с полицией. Фото: twitter.com@austrohngaro2

По данным СМИ, на несанкционированную акцию в столице Баварии вышли около пяти тысяч человек. Она стала одной из самых массовых в стране за последнее время. Напомним, власти этой федеральной земли с начала пандемии взяли курс на предельно жесткие ограничения в борьбе с "короной". Второй год подряд баварцы остались без Октоберфеста - главного праздника. Мюнхенский бургомистр Дитер Райтер также отменил главный рождественский базар на Мариенплац - горожанам предложили покупать новогодние сувениры и глинтвейн онлайн.

Многотысячная демонстрация в Мюнхене совпала с решением Берлина и премьеров земель ограничить контакты даже для привитых граждан с 28 декабря. Как передавали из гущи толпы репортеры, участники акции принципиально отказывались соблюдать дистанцию и носить маски, игнорируя призывы правоохранителей разойтись. Агрессивно настроенной группе удалось прорвать полицейское оцепление, один журналист был избит. В итоге полицейские задержали 11 человек и возбудили 14 уголовных дел в связи с нападениями, угрозой ножом и демонстрацией антиконституционной символики, отмечает Die Welt.

После совещания с главами регионов канцлер Германии Олаф Шольц заверил соотечественников, что нового локдауна не будет. Однако спустя всего сутки признал, что из-за штамма "омикрон" ничего исключать нельзя. При этом лидер немецких либералов, министр финансов Кристиан Линднер выступил против генеральной линии внутри коалиции. По его словам, "социальные и экономические издержки" возможного карантина были бы слишком высокими. "Многие люди опять боятся одиночества, закрытия школ, потери финансовой почвы под ногами", - признал политик. Он также заявил, что недопустимо давить на бундестаг, принуждая депутатов голосовать за обязательную вакцинацию.

Впрочем, ситуация в Германии выглядит настоящей "вольницей" по сравнению с соседними Нидерландами, где премьер Марк Рютте за неделю до Рождества объявил предельно жесткий локдаун, который продлится до середины января 2022 года. У жителей королевства оставался буквально один день, чтобы выбрать подарки и добежать до парикмахерской, если повезет. Как сообщает The Guardian, после закрытия кафе, баров и ресторанов у себя на родине голландцы массово ринулись через границу в ту же Германию и Бельгию, чтобы посидеть в местных питейных заведениях. Как признал Марк Ван Аперен, мэр пригорода Антверпена, сотням гостей из Нидерландов пришлось отказать в обслуживании. "Я прекрасно понимаю, почему столько голландцев хотят приехать к нам на ужин. Это очень по-человечески. Но очень неразумно", - отметил политик. Вместе с другими мэрами приграничных бельгийских городов он принял участие в совещании, на котором участники выразили беспокойство в связи с угрозой вспышки "омикрона" из-за любителей "поездить туда-сюда".

Ситуация в Германии выглядит настоящей "вольницей" по сравнению с соседними Нидерландами

О психологической усталости от бесконечной череды локдаунов говорят и по ту сторону Атлантики, например, в Канаде, где многие жители страдают от "выгорания". После новостей о новом штамме-мутанте канадцы почувствовали, что до победы над пандемией еще далеко. Это вызывает "эмоциональное истощение", говорит профессор Йоркского университета Ахмад Фираз Халид.