Баварская полиция разогнала демонстрацию "ковид-диссидентов" дубинками

Новости

Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали первую фотографию своей дочери 21:39
"Ньюкасл" намерен приобрести Азмуна 21:38
Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на ЧР в Питере 21:30
Гинцбург объяснил, в чем главная опасность “омикрона” для России 21:03
Захарова: Надеемся, что Киев выполнит свои обязательства по прекращению огня 20:55
Псаки: США готовы к переговорам с Россией по безопасности в начале января 20:43
Диетолог назвала простую привычку, спасающую от ожирения 20:39
Министр Чекунков объяснил, почему во Владивостоке дорогое жилье 20:28
Тульские власти временно отменили QR-коды для общепита 20:07
Владимир Путин про обещания НАТО: Нас надули 19:43
Стало известно, когда планируется закончить объединение ПФР и ФСС 19:21
Chevrolet привезет в Россию обновленный Traverse. Подробности 18:58
На Украине заявили об угрозе раздела страны Польшей, Венгрией и Румынией 18:56
В Москве в ДТП с автобусом ранены 10 человек 18:56
Япония заинтересована в новом морском маршруте на Дальний Восток 18:46
В Москве четыре человека ранены в крупном ДТП с автобусом 18:45
Пушилин заявил об угрозе применения Украиной химоружия в Донбассе 18:45
Синицина-Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧР, превысив мировой рекорд 18:43
В Крыму и Севастополе построят более 80 вышек мобильной связи 18:43
Суд арестовал второго подозреваемого в избиении фигуриста Соловьева 18:20
"Спартак" и ЦСКА сыграют в РПЛ 26 февраля 18:15
В Улан-Удэ объявили нерабочий день для бюджетников из-за аварии на ТЭЦ 17:48
Сенатор назвала два варианта индексации пенсий по реальному уровню инфляции 17:40
На МКАД установят новые камеры с нейросетью 17:37
В Крыму QR-коды в торговых центрах отменили до 20 января 17:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
23.12.2021 20:40
Рубрика: В мире

Баварская полиция разогнала демонстрацию "ковид-диссидентов" дубинками

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 292(8643)
Протесты "ковид-диссидентов" в Германии становятся все радикальнее и все чаще приводят к столкновениям с полицией. Накануне стражам порядка в Мюнхене пришлось применить против демонстрантов резиновые дубинки и перцовый спрей, пишет Spiegel online.
Около 5 тысяч человек вышли на акцию протеста в Мюнхене, где произошли столкновения с полицией. Фото: twitter.com@austrohngaro2 Около 5 тысяч человек вышли на акцию протеста в Мюнхене, где произошли столкновения с полицией. Фото: twitter.com@austrohngaro2
Около 5 тысяч человек вышли на акцию протеста в Мюнхене, где произошли столкновения с полицией. Фото: twitter.com@austrohngaro2

По данным СМИ, на несанкционированную акцию в столице Баварии вышли около пяти тысяч человек. Она стала одной из самых массовых в стране за последнее время. Напомним, власти этой федеральной земли с начала пандемии взяли курс на предельно жесткие ограничения в борьбе с "короной". Второй год подряд баварцы остались без Октоберфеста - главного праздника. Мюнхенский бургомистр Дитер Райтер также отменил главный рождественский базар на Мариенплац - горожанам предложили покупать новогодние сувениры и глинтвейн онлайн.

Фото: AP Photo/Olivier Matthys
Германия готова ввести более жесткие ограничения после Рождества

Многотысячная демонстрация в Мюнхене совпала с решением Берлина и премьеров земель ограничить контакты даже для привитых граждан с 28 декабря. Как передавали из гущи толпы репортеры, участники акции принципиально отказывались соблюдать дистанцию и носить маски, игнорируя призывы правоохранителей разойтись. Агрессивно настроенной группе удалось прорвать полицейское оцепление, один журналист был избит. В итоге полицейские задержали 11 человек и возбудили 14 уголовных дел в связи с нападениями, угрозой ножом и демонстрацией антиконституционной символики, отмечает Die Welt.

После совещания с главами регионов канцлер Германии Олаф Шольц заверил соотечественников, что нового локдауна не будет. Однако спустя всего сутки признал, что из-за штамма "омикрон" ничего исключать нельзя. При этом лидер немецких либералов, министр финансов Кристиан Линднер выступил против генеральной линии внутри коалиции. По его словам, "социальные и экономические издержки" возможного карантина были бы слишком высокими. "Многие люди опять боятся одиночества, закрытия школ, потери финансовой почвы под ногами", - признал политик. Он также заявил, что недопустимо давить на бундестаг, принуждая депутатов голосовать за обязательную вакцинацию.

Впрочем, ситуация в Германии выглядит настоящей "вольницей" по сравнению с соседними Нидерландами, где премьер Марк Рютте за неделю до Рождества объявил предельно жесткий локдаун, который продлится до середины января 2022 года. У жителей королевства оставался буквально один день, чтобы выбрать подарки и добежать до парикмахерской, если повезет. Как сообщает The Guardian, после закрытия кафе, баров и ресторанов у себя на родине голландцы массово ринулись через границу в ту же Германию и Бельгию, чтобы посидеть в местных питейных заведениях. Как признал Марк Ван Аперен, мэр пригорода Антверпена, сотням гостей из Нидерландов пришлось отказать в обслуживании. "Я прекрасно понимаю, почему столько голландцев хотят приехать к нам на ужин. Это очень по-человечески. Но очень неразумно", - отметил политик. Вместе с другими мэрами приграничных бельгийских городов он принял участие в совещании, на котором участники выразили беспокойство в связи с угрозой вспышки "омикрона" из-за любителей "поездить туда-сюда".

Ситуация в Германии выглядит настоящей "вольницей" по сравнению с соседними Нидерландами 

О психологической усталости от бесконечной череды локдаунов говорят и по ту сторону Атлантики, например, в Канаде, где многие жители страдают от "выгорания". После новостей о новом штамме-мутанте канадцы почувствовали, что до победы над пандемией еще далеко. Это вызывает "эмоциональное истощение", говорит профессор Йоркского университета Ахмад Фираз Халид.

В мире Европа Германия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пресс-конференция Путина. Главное
Путин рассказал, насколько должны вырасти пенсии в 2022 году
Путин сравнил с коронавирусом новую гендерную этику Запада
Путин напомнил об истории: Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри
Миллер назвал срок готовности обеих ниток "Северного потока-2" к запуску
Председатель кабмина Кыргызстана: Период затянувшихся политических реформ завершен
В США обнародовали новые материалы об убийстве Кеннеди