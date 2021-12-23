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Рубрика: В мире

Бельгия ввела новые коронавирусные ограничения

Власти Бельгии анонсировали новые антиковидные ограничения, призванные сдержать распространение "омикрон"-штамма коронавируса.

Фото: AP Photo/Olivier Matthys
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"Мы получаем все новую информацию о распространении и опасности этого варианта. Нам нужно быть более осторожными, чем когда-либо", - заявил премьер-министр страны Александер Де Кроо. Он призвал население сделать третью прививку от SARS-CoV-2.

Политик также сообщил, что с 26 декабря будут закрыты практически все развлекательные заведения. До особого распоряжения прекращают свою работу кинотеатры, театры, казино. Кроме того, запрещено проводить различные мероприятия с большим количеством людей. Под запретом - и рождественские базары в закрытых помещениях. Об этом сообщает ТАСС.

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