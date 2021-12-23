Белух, дельфинов и касаток призывают наблюдать в природе

Намерения России ограничить добычу китообразных только интересами коренных малочисленных народов Севера и научными задачами и готовность ввести полный запрет на вылов для развлекательных целей касаток, белух и дельфинов поддержали в международной группе "Антарктика 2020".

Об этом стало известно "Российской газете" из обращения члена этой группы, посла добрый воли Памелы Андерсон в адрес президента России. Текст послания есть в распоряжении редакции. "Была рада узнать, что Вы полностью поддерживаете запрет на вылов касаток, белух и дельфинов из природы, - говорится в этом обращении. - Эти замечательно умные животные принадлежат природной среде обитания. Никакой океанариум, никакое вмешательство человека не может построить и создать ничего сходного с их естественной средой обитания - Океаном…".

Ранее, в прямом диалоге с правозащитниками Владимир Путин высказался и о мерах защиты братьев меньших - представителей животного мира. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека известный эколог Сергей Цыпленков призвал главу государства поддержать поправки депутатов Госдумы к законопроекту, который внесен в нижнюю палату правительством России.

По словам Цыпленкова, они оставляют возможность для традиционного промысла коренным малочисленным народам, не исключают вылова по специальным разрешениям для научных целей, но полностью закрывают промышленный лов китов и вылов китообразных для развлекательной деятельности. Сейчас коммерсанты от природы и животного мира маскируют в документах свою не прозрачную бизнес-деятельность под формулировками "учебная", "культурно-просветительская". А в результате рождаются "китовые тюрьмы" вроде той, что с огромным трудом удалось ликвидировать во Владивостоке…

"Вы предлагаете запретить вылов с целью развлекательной? - уточнил глава государства. - Да, согласен, давайте так и сделаем".

Этот диалог получил живой отклик среди экологов и зоозащитников по всей России и стал известен за ее пределами.

"Я надеюсь и рассчитываю, что полный законодательный запрет, запрет который Вы публично поддержали, успешно пройдет слушания в российском парламенте, - с воодушевлением пишет Памела Андерсон. - Моя родина Канада имела продолжительную историю частных океанариумов и исторически покупала белух из России. В прошедшем ноябре Канада приняла запрет на бесчеловечную практику содержания морских млекопитающих в неволе. Рядом с Галифаксом в Новой Шотландии создается реабитационный центр для белух из неволи".

От себя и своих единомышленников в Международной группе "Антарктика 2020", куда входит и Вячеслав Фетисов, выдающийся хоккеист, ныне депутат Госдумы и Посол доброй воли ООН по полярным регионам, Памела Андерсон призвала российского лидера не снижать усилий ради сохранения первозданной природы и ее обитателей. И напомнила о глобальной задаче "30 на 30 к 2030 году" - взять под охрану, ограничить хозяйственную деятельность и сохранить к концу нынешнего десятилетия биоразнообразие на 30 процентах суши и Мирового океана.