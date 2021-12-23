Без диет: в Сербии назвали простые способы добиться тонкой талии

Добиться более тонкой талии и плоского живота можно и без изнуряющих диет. Об этом пишет сербское издание "Политика". Сербы уверены - правильная пища и полезные привычки помогут выглядеть лучше.

Первым делом "Политика" отмечает пользу ферментированных продуктов. Как сообщает издание, они способствуют размножению полезных бифидобактерий и лактобацилл, а также являются источником природных пробиотиков.

"Такая пища поможет справиться с газообразованием, стимулирует выработку серотонина, гормона счастья, который в основном образуется в кишечнике", - отмечает автор статьи.

Также автор рекомендует сократить употребление соли, забыть о пиве и газировках.

"Они приводят к вздутию, как и алкоголь. Он стимулирует размножение вредных бактерий в кишечнике, что приводит к вздутию живота", - сообщает "Политика".

Также автор рекомендует употреблять в пищу больше ананасов. По его словам, этот фрукт богат ферментами, которые ускоряют обмен веществ, способствует пищеварению и регулирует работу пищеварительной системы.

Наконец, издание советует выпрямить спину и держать осанку.

"Это отличный и быстродействующий прием для того, чтобы сделать живот ровнее. Попробуйте выпрямиться и держать осанку постоянно", - заключает автор статьи.

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