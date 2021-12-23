Большая пресс-конференция Владимира Путина длилась почти четыре часа

Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию. Мероприятие оказалось не самым длинным в этом формате - общение главы государства продлилось 3 часа 55 минут. За это время президент России ответил на 55 вопросов, подсчитало агентство "Интерфакс".

Среди основных тем были восстановление экономики после коронавируса, драйверы ее роста, социальная поддержка населения. Президент отметил, что Россия "упала" меньше, чем многие другие страны, и поднимается быстрее.

Путин ответил также на ряд вопросов, касающихся пандемии и вакцинации. Он считает, что не надо наказывать антиваксеров, а следует действовать убеждением. При этом призвал политиков "не крутить хвостом" и не стремиться зарабатывать себе очки на опасениях людей.

Отвечая на вопросы по международной тематике, российский лидер подтвердил позицию, что Россия настроена на мирное сотрудничество со всеми партнерами - Украиной, Европой, США, НАТО. Но должна иметь твердые гарантии безопасности и непродвижения зарубежных вооружений к своим границам.

Половина участников пресс-конференции составили представители региональных СМИ. Путин ответил на вопросы о мусорной реформе, расселении ветхого жилья, строительстве инфраструктурных объектов и так далее.

Это была 17-я большая пресс-конференция президента России. Она прошла в столичном выставочном центре "Манеж" с соблюдением всех требований Роспотребнадзора к массовым мероприятиям. При этом глава государства ответил на вопросы журналистов лично, не по видеосвязи.