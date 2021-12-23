Новости

Володин заявил о вкладе парламентариев в реализацию программ Союза РФ и РБ 17:08
Путин рассказал, как понимает свободу творчества 16:56
Владимир Путин пообещал изучить проблему с водоснабжением в Дагестане 16:49
Собянин: В 2022 году планируется открыть 10 новых и реконструированных станций Московских центральных диаметров 16:45
Путин выступит с Посланием в начале 2022 года 16:37
Путин рассказал, что ему не хватает личного общения 16:35
Большая пресс-конференция Владимира Путина длилась почти четыре часа 16:31
Путин рассказал, что принесет ему счастье и оптимизм в следующем году 16:26
Путин: Необходимо выстроить помощь взрослым больным орфанными заболеваниями 16:18
Путин анекдотом объяснил, почему не берет Мишустина в тайгу 16:16
Путин: Женский спорт может исчезнуть из-за допуска сменивших пол мужчин 16:16
Путин: Новые школы будут строиться прежде всего на селе 16:08
Путин рассказал, как противостоять оттоку населения с Дальнего Востока 16:06
В Москве разработали программы допобразования по вопросам антитеррористической защищенности объектов 16:01
Путин не исключил подготовки Украиной новой военной операции против Донбасса 15:50
Opel рассказал о новинках для России в 2022 году: новые Astra и кроссоверы 15:43
Президент проверит ситуацию с высокими ценами на уголь на Алтае 15:42
Шойгу дал старт в армии благотворительной акции "Елка желаний" 15:40
Италия закроет все пушные фермы 15:30
Путин обсудит новую программу по науке 15:23
Владимир Путин ответил на вопрос о долгах "Роснано" 15:19
На Кубани ударят морозы до минус 22 градусов 15:15
Путин заявил об отсутствии планов сделать Байкал федеральной территорией 15:14
Путин пообещал помочь с решением проблемы больницы в Бурятии 15:13
Владимир Путин проверит финансирование для Мамаева кургана 15:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
23.12.2021 16:31
Рубрика: Власть

Большая пресс-конференция Владимира Путина длилась почти четыре часа

Текст: Галина Мисливская
Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию. Мероприятие оказалось не самым длинным в этом формате - общение главы государства продлилось 3 часа 55 минут. За это время президент России ответил на 55 вопросов, подсчитало агентство "Интерфакс".

Среди основных тем были восстановление экономики после коронавируса, драйверы ее роста, социальная поддержка населения. Президент отметил, что Россия "упала" меньше, чем многие другие страны, и поднимается быстрее.

Фото: Константин Завражин/ РГ
Путин рассказал, насколько должны вырасти пенсии в 2022 году

Путин ответил также на ряд вопросов, касающихся пандемии и вакцинации. Он считает, что не надо наказывать антиваксеров, а следует действовать убеждением. При этом призвал политиков "не крутить хвостом" и не стремиться зарабатывать себе очки на опасениях людей.

Отвечая на вопросы по международной тематике, российский лидер подтвердил позицию, что Россия настроена на мирное сотрудничество со всеми партнерами - Украиной, Европой, США, НАТО. Но должна иметь твердые гарантии безопасности и непродвижения зарубежных вооружений к своим границам.

Половина участников пресс-конференции составили представители региональных СМИ. Путин ответил на вопросы о мусорной реформе, расселении ветхого жилья, строительстве инфраструктурных объектов и так далее.

Это была 17-я большая пресс-конференция президента России. Она прошла в столичном выставочном центре "Манеж" с соблюдением всех требований Роспотребнадзора к массовым мероприятиям. При этом глава государства ответил на вопросы журналистов лично, не по видеосвязи.

Власть Работа власти Госуправление Президент Большая пресс-конференция Владимира Путина-2021 РГ-Видео РГ-Фото

Главное сегодня

Путин рассказал, насколько должны вырасти пенсии в 2022 году
Путин сравнил с коронавирусом новую гендерную этику Запада
Путин напомнил об истории: Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри
Путин ответил на вопрос о пытках в местах лишения свободы
"Нафтогаз" заявил об истощении украинских месторождений на 80%
В Госдуму внесен проект закона об организации местного самоуправления
ВС РФ объяснил, какие сведения из жалоб граждан можно считать порочащими