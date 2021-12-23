Британцы назвали логичными требования Путина о гарантиях безопасности

Комментируя "возможность нападения" России на Украину, Путин отметил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать "безусловную" безопасность для страны.

По мнению простых британцев, это логичное требование.

"Путин прав, это не Россия, кто хочет войны, это НАТО и лидеры западных стран", - отметил Кристофер Роуз.

"Россия должна требовать, чтобы на ее границах или в соседних странах не было иностранных военных, то есть США, Великобритании, Франции, Германии или каких-либо других. Им не следует базироваться или тренироваться на приграничных территориях, а двигаться вперед только тогда и только тогда, когда Россия атакует члена НАТО. Они не должны размещать какие-либо военные средства на территории любого государства, граничащего с Россией, независимо от того, является он членом НАТО или нет. Россия должна заявить, что любое перемещение иностранных войск к границе с Россией, будет рассматриваться как акт войны", - написал Мэнди Патрик Ленеган.

Пользователь Freespeechmarty подчеркнул, что в настоящее время угроза исходит только от западных стран, среди которых Великобритания, США, Украина и Германия.

"Полностью согласна с Путиным. США сидят на его пороге. Россия должна отправить войска в Мексику! Посмотрим, как им это понравится!" - отметила Лин Кэссиди.

"Россия не собирается ставить свои ракеты на крыльцо США, в то время как страны НАТО намерены расположить ракеты в нескольких минутах от Кремля", - вторит ей whitehallgate1.

А Фил Джонс отметил, что всем сторонам необходимо приложить дипломатические усилия и дать гарантии безопасности.