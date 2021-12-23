Закон Республики Бурятия от 20 декабря 2021 года № 1905-VI "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Народным Хуралом Республики Бурятия 17 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия (далее - Фонд) на 2022 год, исходя из общего объема доходов в сумме 20 172 269,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 19 895 669,8 тыс. рублей, из бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 210 000,0 тыс. рублей и общего объема расходов в сумме 20 172 269,8 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на 2023 - 2024 годы в сумме 20 493 990,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 20 212 140,1 тыс. рублей, из бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 215 250,0 тыс. рублей и общего объема расходов в сумме 20 493 990,7 тыс. рублей.

3. Установить, что источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда в 2022 году являются:

1) остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2022 года, не подлежащие возврату в соответствии с бюджетным законодательством;

2) средства 2021 года, направленные в доход бюджета Фонда из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2022 году, в размере подтвержденной потребности для финансового обеспечения соответствующих расходов.

Статья 2. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда:

1) на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учесть в бюджете Фонда поступления доходов:

1) на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 5. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов:

1) на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

2. Средства межбюджетных трансфертов, полученные из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, расходуются в соответствии с их целевым назначением на:

1) финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Республики Бурятия;

2) финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования на цели, указанные в пункте 4 части 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

3) финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда

1. Установить размер нормированного страхового запаса Фонда на 2022 год в размере не более 1 500 000,0 тыс. рублей, на 2023 год не более 1 500 000,0 тыс. рублей, на 2024 год не более 1 500 000,0 тыс. рублей.

Указанные средства формируются для обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования.

2. Средства нормированного страхового запаса используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда

1. Установить, что фактические остатки средств бюджета Фонда, не использованные на начало финансового года, не подлежащие возврату в соответствии с бюджетным законодательством, направляются в текущем финансовом году на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Республики Бурятия с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

2. Установить, что субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, фактически полученные при исполнении бюджета Фонда сверх сумм, утвержденных настоящим Законом, направляются на увеличение расходов бюджета Фонда соответственно целям субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон.

3. Установить, что доходы, поступающие в 2022 году на счета Фонда по учету средств обязательного медицинского страхования сверх объема, утвержденного настоящим Законом, направляются на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Республики Бурятия с соответствующим внесением изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда.

4. Установить, что поступившие в бюджет Фонда в 2022 году средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, которые в силу отсутствия определения их объемов не могли быть учтены настоящим Законом на 1 января 2022 года, расходуются Фондом на цели, предусмотренные Федеральным законом "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", путем внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда на 2022 год без внесения изменений в настоящий Закон.

5. Установить, что остатки средств по состоянию на 1 января 2022 года в части средств, используемых на финансовое обеспечение мероприятий, указанных в пункте 3 части 2 статьи 6 настоящего Закона, направляются в текущем финансовом году на реализацию этих мероприятий.

Статья 8. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Бурятия

Установить норматив расходов на ведение дела для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, на 2022 год в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию от Фонда по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава Республики Бурятия А.С.Цыденов







