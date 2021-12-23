Российский рынок пива, динамично развивавшийся в последние годы, в уходящем году замедлил рост. Правда, производителям удалось сохранить позиции, в первую очередь, благодаря жаркому лету и эффективному диалогу с регуляторами, которые проявили конструктивную позицию по ключевым вопросам. О главных событиях в пивоваренной отрасли и ее будущем "РГ" рассказал глава Ассоциации производителей пива (АПП) Андрей Губка:

Андрей Губка: Важным фактором, повлиявшим на рост рынка, стало взаимодействие производителей с государством. Фото: Пресс-служба АПП

- Завершающийся год стал для российской пивоваренной отрасли относительно успешным. С одной стороны, не наблюдалось заметного роста, как в 2018-2019 годах, а с другой - шансы пивоваров завершить год в плюсовой зоне довольно высоки. Конечно, давать прогнозы - дело неблагодарное, ведь год еще не закончился, но самую главную часть года - высокий сезон - рынок провел достаточно эффективно. В летние месяцы продажи пива выросли по сравнению с июнем-августом 2020 года на 4 процента. А с января по сентябрь производство пива составило 631 миллион декалитров, увеличившись к аналогичному периоду прошлого года на 2,2 процента.

Важным фактором, повлиявшим на рост рынка, стало взаимодействие производителей с государством. Также в уходящем году не были реализованы регуляторные риски, которые могли негативно сказаться на объемах производства и потребления пива.

В частности, отрасль опасалась незапланированного повышения акциза. Однако, как и обещали регуляторы, акцизы увеличились на 1 рубль, или примерно на 4,5 процента, в рамках изначально прогнозируемой инфляции - с 22 до 23 рублей за 1 литр готовой продукции. Такими темпами акциз растет второй год подряд, а до этого в течение трех лет - с 2017-го по 2019 год - для пивоваренной отрасли ставка акциза была заморожена. Благодаря такому подходу российское правительство смогло существенно повысить предсказуемость налогового регулирования отрасли.

Мы признательны за последовательную позицию, но не теряем надежду убедить Министерство финансов РФ в том, что стратегически заморозка акциза оказала бы стабилизирующий эффект на основные показатели отрасли, при этом не приводя к выпадению доходов бюджета. Опыт заморозки акциза уже показал, что собираемость акцизов в этот период растет, как и занятость и объемы производства. Особенно актуальной заморозка акциза стала бы для нашей отрасли в ближайшие три года - производители испытывают значительное давление роста цен на сырье и материалы. Существенных вложений также потребует процесс введения обязательной маркировки.

Позитивной для отрасли новостью стало и решение всесторонне доработать вопрос о расширенной ответственности производителя (РОП), что предполагает кратное увеличение расходов на обеспечение утилизации отходов упаковки. Пивоваренная отрасль традиционно уделяет особое внимание вопросам сохранения окружающей среды, сокращению углеродного следа и повторному использованию упаковки, поэтому наша ассоциация активно подключилась к обсуждению предлагаемых нововведений. Вместе с тем в нынешнем виде реформа системы РОП вызвала разногласия и у регуляторов, и в бизнес-среде. В частности, предприниматели предупреждали, что неоправданное ужесточение требований РОП не приведет к заявленным результатам, но негативно отразится на себестоимости продукции и приведет к росту цен для конечного потребителя.

Решение отправить законопроект о РОП на доработку можно назвать логичным. Со своей стороны члены Ассоциации производителей будут участвовать во всесторонней доработке законопроекта и инициативах по его внедрению.

Пока остаются под вопросом и попытки распространить на пиво минимальную розничную цену (МРЦ). Сейчас в рознице минимальные цены установлены на алкогольные напитки с содержанием спирта свыше 28 процентов (исключением является игристое вино). По нашему мнению, введение МРЦ для пива контрпродуктивно: мера ограничит возможность для установления скидок, приведет к удорожанию продукции, повысит нагрузку на легальный бизнес, снизит конкурентоспособность российского пива. Эта инициатива продвигается рядом игроков, рассчитывающих таким образом снизить конкуренцию со стороны добросовестных участников рынка.

Важнейшей новостью для российских пивоваров стало сообщение о готовящемся в следующем году внедрении обязательной маркировки пивоваренной продукции. Согласно указанным в документе срокам, для кег (емкости для транспортировки пива. - Прим. ред.) маркировка должна быть введена уже 1 сентября 2022 года, а для остальных видов упаковки - 1 декабря.

Стратегически заморозка акциза оказала бы стабилизирующий эффект на основные показатели отрасли, при этом не приводя к выпадению доходов бюджета

По этому вопросу члены АПП тесно взаимодействуют с регуляторами. В этом году мы присоединились к эксперименту по внедрению маркировки в качестве участников. Со своей стороны, мы можем отметить, что обсуждение проекта проходит взвешенно, однако обозначенные сроки остаются нереалистичными. Отрасль рассчитывает, что на эту инициативу ей будет отведено больше времени, чем один календарный год. Это позволило бы регуляторам и производителям эффективно и без лишней спешки решить ряд важнейших задач.

В частности, необходимо найти механизмы "бесшовного" слияния двух систем прослеживаемости алкогольной продукции - уже внедренной Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) и Государственной информационной системы мониторинга (ГИС МТ). К слову, эту необходимость признает и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающий оператором национальной системы цифровой маркировки "Честный знак".

Кроме того, сейчас пока еще не найдены эффективные решения по нанесению маркировки на алюминиевые банки. Да и в целом отрасли еще только предстоит определить круг поставщиков, которые смогут в нужном объеме гарантированно обеспечить примерно 2000 российских пивоваров необходимым оборудованием. Затем потребуется время для установки этого оборудования и обеспечения его бесперебойной работы на современных пивоварнях, которые являются одними из лидеров отрасли FMCG (товаров повседневного спроса. - Прим. ред.) в части скорости производства продукции.

Важно учитывать и стоимость внедрения маркировки. По оценке АПП, для крупной пивоварни она может составить от 10 до 20 миллионов рублей на одну современную высокоскоростную линию без IT-части. В масштабах рынка затраты будут измеряться миллиардами рублей. Не стоит забывать и о стоимости марок - каждая обойдется производителям и, соответственно, потребителям в 50 копеек на единицу продукции, или примерно в 6 миллиардов рублей ежегодно для всего рынка.

Следующий год может стать для пивоваренной индустрии более сложным, чем уходящий, - риски, которые не реализовались в этом году, все еще остаются актуальными. Помимо маркировки и продолжения дискуссии в отношении расширенной ответственности производителей, мы ожидаем следующий этап работы над техническим регламентом Таможенного союза, принятие которого в текущей редакции позволило бы пивоваренной отрасли вновь называть пивом продукцию, которая сейчас официально обозначается как "пивные напитки".

К сожалению, техрегламент не вступил в силу даже в нынешнем, рабочем виде, чтобы потом в него можно было внести необходимые корректировки. Вопрос был отложен на два года. Принятие этого документа дало бы отрасли возможность вновь называть пивом многие международные бренды, которые во всем мире являются пивом, но в России были отнесены к искусственной категории "пивных напитков", которая вводит потребителя в заблуждение. К сожалению, этого пока не произошло, но мы продолжим работу в этом направлении.

В целом, подводя итоги этого года, я еще раз могу отметить, что он стал для пивоваренных компаний относительно успешным. Во многом это получилось благодаря взвешенному и конструктивному подходу госорганов, которые прислушивались к мнению бизнеса.

Следующий год обещает быть крайне непростым из-за сложившейся ситуации с беспрецедентным ростом цен на сырье и материалы, а также нарушений в глобальных цепочках поставок. И нам хотелось бы, чтобы государство это брало в расчет при принятии решений, влияющих на нашу работу.

В 2022 году будут рассматриваться такие важные для отрасли проекты, как возвращение продукции на стадионы (соответствующий законопроект уже обсуждается в Госдуме), а также легализация продаж пива на АЗС и в интернете. Нельзя не отметить и подготовленный при активном участии отрасли законопроект по введению реестра производителей пива, который находится на рассмотрении в правительстве. Его принятие помогло бы в борьбе с нелегальным сегментом рынка - сейчас ряд недобросовестных производителей не предоставляет данные в ЕГАИС, их продукция в основном оборачивается в магазинах разливного пива.

Рассчитываем, что эти инициативы будут реализованы. Члены АПП уверены, что эффективный диалог бизнеса и власти продолжится и вместе мы сможем найти оптимальные решения для улучшения механизмов регулирования отрасли, которые не ухудшат ситуацию для добросовестных участников рынка.