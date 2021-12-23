Диетолог назвала простую привычку, спасающую от ожирения

Всем желающим предотвратить ожирение и сохранить молодость следует выработать привычку регулярно пить зеленый чай. Такое мнение в беседе с "Вечерней Москвой" выразила диетолог Мелиса Караташ.

По оценкам специалиста, зеленый чай чрезвычайно богат веществами, снижающими уровень холестерина в крови. Напиток способствует нормализации концентрации глюкозы, и это позволяет считать зеленый чай одним из средств профилактики диабета. Также исследования показали, что зеленый чай богат антиоксидантами, в том числе кахетинами. Таким образом привычка употреблять зеленый чай способствует сохранению молодости организма.

Диетолог также рекомендовала рассмотреть зеленый чай как поддержку при лечении рака толстой кишки, молочной железы, простаты. Однако в этом случае необходимо проконсультироваться с онкологом, добавила Мелиса Караташ.

Ранее специалисты отмечали, что помимо полезных свойств у зеленого чая есть и побочный эффект. Некоторые его сорта при частом употреблении повышают уровень мочевой кислоты, что повышает риск развития подагры.