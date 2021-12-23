Доля бесконтактных операций по оплате товаров картами "Мир" превысила 80%

В январе-ноябре 2021 года доля бесконтактных операций по оплате товаров и услуг картой "Мир" в торговых точках достигла 83,8% в общем количестве транзакций по национальному "пластику". За год этот показатель вырос на 14,5 процентных пункта, рассказали "Российской газете" в пресс-службе Национальной системы платежных карт.

По данным НСПК, на первом месте по числу бесконтактных оплат в POS-терминалах картами "Мир" - супермаркеты (средний чек - 432,21 руб.), на второй строчке - городской транспорт (средний чек - 55,62 руб.), третье место заняли кафе и рестораны (средний чек - 351,59 руб.), четвертое - АЗС (средний чек - 963,63 руб.), замыкают топ-5 аптеки (средний чек - 583,25 руб.).

"В других категориях популярность оплаты бесконтактными картами "Мир" также растет, - уточнили в НСПК. - Например, в 1,5 раза выросло количество операций в магазинах товаров для дома (средний чек - 1399,16 руб. в 2020 году и 1525,44 руб. в 2021 году). В 1,71 раза увеличилось число операций в магазинах одежды (средний чек - 1834,54 руб. в 2020 году и 1929,36 руб. в 2021 году), в 1,71 раза - в спортивных магазинах (средний чек - 1866 руб. в 2020 году 1974,29 руб. в 2021 году)".

Тренд на увеличение операций по оплате картами "Мир" зафиксировали Альфа-банк, Уральский банк реконструкции и развития, банки "Санкт-Петербург" и Дом.рф.

"В России бесконтактные платежи в принципе довольно популярны, поэтому, когда банки начали выпускать бесконтактные карты "Мир" и получили возможность использовать их в сервисах Apple Pay, Samsung Pay и аналогичных, аудитория была к этому уже готова, - считает исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст. - Полностью перейти на бесконтактные платежи, в целом, возможно - это будет происходит по мере роста эмиссии карт с бесконтактной функциональностью. Думаю, в конечном итоге, мы двигаемся именно к этому".

По словам Шуста, статистика "Мира" неплохо отражает общую тенденцию потребительного поведения в целом: например, кажется очевидным, что люди чаще ходят в супермаркеты, нежели в кафе и рестораны. По мере того, как весь городской транспорт будет оборудован считывателями для карт, он выйдет по числу операций на первое место - ограничения здесь пока только технические, уверен эксперт.

"В 2022 году будет интересно посмотреть на соотношение динамики в картах "Мир" и Системе быстрых платежей, - говорит Шуст. - И та, и другая системы активно работают с торгово-сервисными предприятиями и должны будут в некоторой степени конкурировать между собой".