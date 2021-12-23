"Доведут до комы": Названы лекарства, которые нельзя смешивать с алкоголем

С приходом зимы многие люди добавляют в рацион витамины и иммуномодуляторы, учитывая вероятность подхватить на морозе простуду. Однако не все медикаменты, которые человек решает принимать самостоятельно дома, безопасны в сочетании с бокалом-другим шампанского или более крепкого напитка в новогоднюю ночь.

Даже в случае, если препарат безрецептурный, все равно перед его приемом следует внимательно изучить инструкцию на предмет совместимости с алкоголем, а еще лучше - получить одобрение своего лечащего врача. Проблема в том, что этанол метаболизируется в печени - основном органе, отвечающем за детоксикацию, и сочетание спиртного с лекарствами может привести к образованию в организме еще более токсичных веществ, предупредил руководитель токсикологического отделения НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, главный токсиколог Петербурга Алексей Лодягин.

К категорически запрещенным в сочетании с алкоголем препаратам относятся антибиотики, антидепрессанты, седативные и антигистаминные лекарства. "На первом этапе этанол вызывает чувство эйфории, но потом все равно оказывает угнетающее действие на центральную нервную систему. Как, собственно, и эти препараты. При совместном применении они будут усиливать действие друг друга и могут вызывать разные последствия - вплоть до глубокой комы", - предупредил токсиколог в беседе с изданием "Доктор Питер".

Также опасность представляет прием препаратов из группы антикоагулянтов (разжижающих кровь) и нестероидные противовоспалительные средства, или НПВС (например, ибупрофен), вместе с алкоголем. Кроме токсического влияния на организм они еще больше раздражают слизистую органов пищеварения, а у людей, которые уже имеют проблемы с ЖКТ, такое сочетание чревато развитием эрозий, язв, кровотечением и движением камней в желчном пузыре. Также в перечень крайне опасных в смеси с алкоголем лекарств врач внес кардиотропные препараты.

Витамины при приеме алкоголя, казалось бы, менее опасны, однако теряют всякий смысл, а в случае с поливитаминами неизвестно, с чем именно из состава таблетки соединится спиртное, предупредил врач.