Экоактивисты получили "Зеленую премию"

Статуэтки "Зеленой премии" из рук вице-премьера Виктории Абрамченко получили победители конкурса, проводимого ППК "Российский экологический оператор" (РЭО). Эта награда достается людям и организациям за участие и проведение экологических проектов, а также просветительских и образовательных программ. Кроме того, ППК "РЭО" выделяет и регионы, наиболее преуспевшие в проведении реформы отрасли обращения с отходами.

"Зеленая премия" доказала, что наш главный капитал в решении проблем, связанных с экологией, - люди", - отметил глава ППК "РЭО" Денис Буцаев. В числе лауреатов оказались и волонтеры, и видеоблогеры, и объединения вузов. Победители получили дипломы и статуэтки, сделанные из переработанных отходов. "Активность наших граждан, волонтеров, бизнеса играет ключевую роль в решении экологических проблем, - сказала на вручении наград Абрамченко. - Экология по-настоящему объединяет и не имеет границ, политических взглядов".

Коммунальные отходы вывозят от домов почти 97% россиян, также рассказала вице-премьер. Оставшимся трем процентам приходится утилизировать остатки своей жизнедеятельности самостоятельно. Эта проблема будет решена уже в следующем году, пообещал Буцаев. Речь идет в первую очередь об отдаленных населенных пунктах. Пока этого не будет сделано, выполнить требование о сортировке 100% отходов к 2030 году будет невозможно. С начала запуска "мусорной" реформы уже создано 105 объектов инфраструктуры, подтвердила Абрамченко. В этом году на сортировку попадало более 40% отходов.