Экс-премьер Франции Фийон вошел в совет директоров "СИБУРа"

​​Экс-премьер Франции Франсуа Фийон избран в совет директоров "СИБУРа". Об этом сообщает пресс-служба холдинга по итогам собрания акционеров 17 декабря 2021 года.

Фийон стал независимым директором.

Всего в список членов совета директоров вошли двенадцать человек. Кроме того, СД покинул член правления "Сибура" Кирилл Шамалов.

"Леонид Михельсон был избран председателем совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг", Александр Дюков заместителем председателя совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг", - сообщает пресс-служба холдинга.