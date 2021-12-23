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23.12.2021 23:09
Рубрика: Экономика

Экс-премьер Франции Фийон вошел в совет директоров "СИБУРа"

Текст: Алексей Рыбин
Фото: Ирина Калашникова/РИА Новости Фото: Ирина Калашникова/РИА Новости
Фото: Ирина Калашникова/РИА Новости

​​Экс-премьер Франции Франсуа Фийон избран в совет директоров "СИБУРа". Об этом сообщает пресс-служба холдинга по итогам собрания акционеров 17 декабря 2021 года.

Фото: Оргкомитет форума ПИПФ-2021
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Фийон стал независимым директором.

Всего в список членов совета директоров вошли двенадцать человек. Кроме того, СД покинул член правления "Сибура" Кирилл Шамалов.

"Леонид Михельсон был избран председателем совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг", Александр Дюков заместителем председателя совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг", - сообщает пресс-служба холдинга.

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