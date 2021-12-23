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23.12.2021 01:00
Рубрика: Экономика

Эксперт назвал три распространенных мифа о биометрии

Текст: Анастасия Алексеевских
Сегодня на портале Госуслуг более 85 миллионов учетных записей, но при этом только 300 тысяч россиян зарегистрировали свои биометрические данные в Единой биометрической системе (ЕБС). 21 декабря Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении поправки, по которым ЕБС переводится в статус государственной информационной системы. Банки возлагают большие надежды на нововведение: по их мнению, это ускорит сбор биометрии. Но кредитным организациям нужно быть готовыми развенчать мифы о биометрии, которые укрепились в сознании россиян.
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Топ-3 заблуждений о биометрии "РГ" назвал руководитель проектов департамента технологического развития СКБ-банка Альберт Усенко.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
В России появится единая государственная система биометрических данных

Биометрия - это процесс идентификации человека по его биологическим и поведенческим признакам. Разблокировать смартфон, получить паспорт или визу, попасть на футбольный матч, оплатить проезд в метро - везде используются биометрические данные. Сегодня это уже стало привычкой.

Существует много разных видов биометрии, самые популярные модальности - рисунок отпечатка пальца и разблокировка с помощью лица. Чаще всего они применяются в смартфонах. Следующие две модальности биометрии - аутентификация по голосу и радужной оболочке глаза. Голос часто используется для идентификации в контакт-центрах. Последний вид - рисунок вен ладони, самый непопулярный и малоизвестный способ, им пользуются в крупных банках по всему миру для доступа в депозитарий офиса. Основная сложность - необходимость использования дорогостоящего оборудования.

Лицо и голос - самые распространенные виды биометрической идентификации. Они интересны тем, что в связке могут отличить реального человека от его биометрических образцов, которые незаконно заполучили мошенники. К тому же, для работы этих способов не требуется какого-то специального считывающего оборудования. Например, чтобы установить аудио-аутентификацию, достаточно микрофона и звуковой платы.

В 2009 году Министерство цифрового развития вместе с Банком России решили создать платформу, которая бы позволила удаленно идентифицировать клиента - Единая биометрическая система (ЕБС), которая может использоваться в любой отрасли: экономики, здравоохранения, финансовой, в сфере образования или услуг и пр. Единая биометрическая система вместе с доступом к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) позволяет банкам без личного присутствия клиента открыть ему счет, вклад или предоставить кредит.

Таким образом, банки могут завершить цифровизацию клиентского пути, а граждане ― получить возможность дистанционно получать услуги банка.

Чтобы пользоваться возможностями ЕБС, необходимо иметь учетную запись на портале госуслуг, посетить любое отделение банка и сдать биометрические образцы. Кроме этого, скачать мобильный банк и приложение "Биометрия", которое выступает связующим звеном между вами и конечными системами, попутно шифруя все обмены между системами.

Мифы о биометрии

Миф 1. Система небезопасна

Фото: iStock
Пользователи смогут сдавать биометрические данные через приложение

Это не так Весь процесс построен таким образом, что биометрические данные хранятся в ЕБС, а персональные данные - ФИО, СНИЛС, ИНН и паспортные данные - на серверах ЕСИА. Эти серверы никак не связаны напрямую. Соответственно, даже если мошенники завладеют биометрическими данными, они не смогут ими воспользоваться. К тому же, любой пользователь в любой момент может удалить свои данные в своем профиле на госуслугах.

Миф 2. Постоянная слежка

Многие думают, что благодаря биометрическим данным за ними постоянно будут следить. Но при этом каждый из этих пользователей почему-то забывает, что имеет учетную запись в соцсетях и мессенджерах, куда ежедневно загружает фото и видео, и обменивается голосовыми сообщениями. Таким образом, мошенники могут взять фотографию из соцсетей и создать биометрическую модель лица, но это им все равно не поможет, так как в ЕБС используются одновременно две модальности и существует множество проверок, которые помогут выявить мошеннические действия.

Миф 3. Похожие черты лица

Сможет ли брат-близнец или очень похожий родственник сдать биометрические данные за другого человека и пройти идентификацию? Нет, это невозможно, так как в системе используется не сама фотография, а ее биометрическая модель, точнее математическая модель, построенная на основании фото. При попытке сличения с эталонной моделью будут выявлены различия, и удаленная идентификация не будет пройдена. С голосом в этом плане проще: чтобы создать биометрическую модель голоса, мошенникам достаточно всего 6-7 секунд вашей речи, поэтому обращайте внимание, когда разговариваете с информаторами или подобными сервисами по телефону.

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