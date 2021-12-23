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23.12.2021 08:57
Рубрика: Общество

Эндокринолог Анастасия Тараско назвала самые вредные завтраки

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Некоторые продукты не следует употреблять на завтрак. В противном случае могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Фото: iStock
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Как рассказала РИА Новости врач-эндокринолог и диетолог Анастасия Тараско, в частности, не рекомендуется пить чай и кофе натощак. Без еды эти напитки могут раздражать слизистую желудочно-кишечного тракта, не давая организму энергии. Также стоит воздержаться от употребления тортов, конфет и пирожных. В таких продуктах много быстрых углеводов, которые вызывают выброс глюкозы.

Специалист отмечает, что такие продукты, как жирное мясо, копчености и маринады, тяжело перевариваются. Если съедать их на завтрак, возникает сонливость и снижается работоспособность.

Анастасия Тараско советует использовать так называемое правило пищевой тарелки. "Это значит, что вы должны съедать примерно четверть от общего количества белка (яйца, творог, индейка, курица, какая-то нежирная рыба), половина - овощи и фрукты, четверть - длинные углеводы или цельные злаки", - поясняет она.

Также можно включить в свой рацион полезные жиры, масло ГХИ или нерафинированные растительные масла и орехи.

При проблемах со здоровьем следует обратиться за консультацией к специалисту.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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