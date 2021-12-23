Еврокомиссия вновь угрожает наказать Польшу за неевропейское поведение

В Брюсселе такой вердикт справедливо посчитали издевательским и назвали прямой угрозой всему фундаменту европейского сообщества. Ведь, как отметила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, основополагающие договоры единой Европы ясны: "Право ЕС имеет приоритет над национальным законодательством, включая конституционные положения. Это то, под чем подписались все государства - члены ЕС". Политик обещала использовать "все полномочия", чтобы обеспечить соблюдение этих правил. Брюссель уже направил властям Польши соответствующее уведомление о запуске процедуры. У Варшавы теперь есть два месяца на ответ, после чего Еврокомиссия решит, как действовать дальше.
Согласно многочисленным заявлениям европейских чиновников, дальнейшее неповиновение грозит Польше санкциями, включая лишение Варшавы доступа к финансам Евросоюза. Правда, эти угрозы Варшава слышит уже не первый год. Ведь ранее Еврокомиссия подала еще один иск против польских властей из-за того, что они досрочно отправили в отставку главу Управления электронных коммуникаций страны. Брюссель обещал наказать республику и за судебную реформу, с помощью которой, по мнению экспертов, правящая партия "Право и справедливость" зачистила судебную власть от неугодных. Суд ЕС даже постановил штрафовать Польшу на миллион евро в день, пока та не ликвидирует созданную в рамках судебной реформы дисциплинарную палату Верховного суда. Премьер Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это заявил, что платить Варшава ничего не будет, потому что Евросоюз "превысил свои полномочия". Брюссель не зря полагает, что действия Польши губительны для единства стран - членов ЕС.
Ранее власти Венгрии также заявили, что не будут менять свою миграционную политику, хотя Европейский суд посчитал некоторые законы страны противоречащими нормам ЕС. В свою очередь венгерский Конституционный суд постановил, что Будапешт в некоторых случаях также вправе руководствоваться положениями своей конституции.