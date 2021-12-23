Еврокомиссия вновь угрожает наказать Польшу за неевропейское поведение

Еврокомиссия в очередной раз запустила юридическую процедуру против Польши, обвинив ее в нарушении основ европейского права. Речь идет главным образом о недавнем решении польского Конституционного суда, который посчитал некоторые положения союзного договора ЕС "несовместимыми" с основным законом республики.

В Брюсселе такой вердикт справедливо посчитали издевательским и назвали прямой угрозой всему фундаменту европейского сообщества. Ведь, как отметила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, основополагающие договоры единой Европы ясны: "Право ЕС имеет приоритет над национальным законодательством, включая конституционные положения. Это то, под чем подписались все государства - члены ЕС". Политик обещала использовать "все полномочия", чтобы обеспечить соблюдение этих правил. Брюссель уже направил властям Польши соответствующее уведомление о запуске процедуры. У Варшавы теперь есть два месяца на ответ, после чего Еврокомиссия решит, как действовать дальше.

Согласно многочисленным заявлениям европейских чиновников, дальнейшее неповиновение грозит Польше санкциями, включая лишение Варшавы доступа к финансам Евросоюза. Правда, эти угрозы Варшава слышит уже не первый год. Ведь ранее Еврокомиссия подала еще один иск против польских властей из-за того, что они досрочно отправили в отставку главу Управления электронных коммуникаций страны. Брюссель обещал наказать республику и за судебную реформу, с помощью которой, по мнению экспертов, правящая партия "Право и справедливость" зачистила судебную власть от неугодных. Суд ЕС даже постановил штрафовать Польшу на миллион евро в день, пока та не ликвидирует созданную в рамках судебной реформы дисциплинарную палату Верховного суда. Премьер Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это заявил, что платить Варшава ничего не будет, потому что Евросоюз "превысил свои полномочия". Брюссель не зря полагает, что действия Польши губительны для единства стран - членов ЕС.

Премьер Польши заявил, что никаких штрафов Польша платить не станет

Ранее власти Венгрии также заявили, что не будут менять свою миграционную политику, хотя Европейский суд посчитал некоторые законы страны противоречащими нормам ЕС. В свою очередь венгерский Конституционный суд постановил, что Будапешт в некоторых случаях также вправе руководствоваться положениями своей конституции.