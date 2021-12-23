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23.12.2021 21:02
Рубрика: В мире

Германия поможет Пакистану высадить 9 млрд деревьев

Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 292(8643)
Германия и Пакистан подписали соглашение о финансировании пакистанской программы "Цунами из десяти миллиардов деревьев". В соглашении сказано, что правительство Германии предоставит правительству Пакистана грант в размере 13,5 миллиона евро на реализацию проекта. Общая стоимость "цунами" оценивается в 633 миллиона евро.
Фото: FAROOQ NAEEM / AFP Фото: FAROOQ NAEEM / AFP
Фото: FAROOQ NAEEM / AFP

В сентябре на Генассамблее ООН премьер Британии Борис Джонсон заявил, что он "потрясен пакинстанским проектом" и призвал остальные страны следовать примеру Исламабада.

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Высадка 10 миллиардов деревьев началась после того, как к власти в Пакистане в 2018 году пришел нынешний премьер Имран Хан. Кампания должна быть завершена, согласно плану, в конце 2023 года. По данным на середину 2021 года, через 2,5 года после старта проекта, было высажено порядка миллиарда деревьев, то есть еще 9 миллиардов деревьев надо посадить за оставшийся срок. "Цунами" в Пакистане должно создать около 85 тысяч рабочих мест и принести доход сельским жителям, которые получают за высадку деревьев 3-5 долларов в день.

Высадка саженцев предполагает дальнейший уход за ними и охрану от вырубки. Кроме того, власти Пакистана рассчитывают таким образом снизить уровень загрязненности воздуха, особенно в перенаселенных Исламабаде и Карачи. Противники проекта утверждают, что деревья высаживаются без какой-либо системы и зачастую в безводных местах, из-за чего молодые саженцы часто сгорают от жары.

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