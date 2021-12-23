Глава Рособрнадзора: Нет планов допускать на ЕГЭ по отрицательным ПЦР-тестам

Новости

23 декабря Москву ждут девятибалльные пробки 08:08
МЧС отправило в Донбасс очередную колонну с гумпомощью 07:35
Рособрнадзор: Большинство выпускников справились с итоговым сочинением 07:00
Исследование: Т-клетки защищают от COVID-19 лучше, чем антитела 06:40
Раскрыта тайна пропавшей в Гренландии колонии викингов 06:19
Трамп рассказал, почему не помиловал Сноудена и Ассанжа 05:55
Патология или норма: Невролог развеял миф о головной боли на морозе 05:32
В Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ ввели режим ЧС республиканского уровня 04:57
Вильфанд предупредил о снеге и аномальных морозах в ряде регионов РФ 04:35
Роспотребнадзор: Симптомы при "омикроне" могут появиться уже через день 03:50
Ученые: Британцы с "омикрон"-штаммом реже попадают в больницу 03:10
Митрополит Иларион встретился с папой Римским Франциском 02:45
Бельгия ввела новые коронавирусные ограничения 02:33
В Москве число прихожан РПЦ в пандемию снизилось на треть 02:15
Минстрой разъяснит строителям новый порядок ведения госконтрактов 01:38
Умер основатель "Билайна" и премии "Просветитель" Дмитрий Зимин 00:25
Бербок заявила о консенсусе с канцлером ФРГ по "Северному потоку - 2" 22.12.2021
Из Болгарии в Петербург этапирован находившийся в розыске россиянин 22.12.2021
В Турции за передачу документов арестован американский дипломат 22.12.2021
Рафик Загрутдинов: Пробки при выезде с Северо-Восточной хорды на Дмитровку исчезнут в 2022 году 22.12.2021
Брижит Макрон подает в суд из-за клеветы в соцсетях, что она родилась мужчиной 22.12.2021
В Дагестане из-за взрыва газа в квартире пострадали три человека 22.12.2021
Песков заявил, что вопросы на пресс-конференцию Путина никто не прописывает 22.12.2021
Фабрики игрушек удвоили выпуск товаров к Новому году благодаря нацпроекту 22.12.2021
Число случаев заражения COVID-19 в Британии впервые превысило 100 тысяч 22.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
23.12.2021 07:09
Рубрика: Общество

Глава Рособрнадзора: Нет планов допускать на ЕГЭ по отрицательным ПЦР-тестам

Текст: Мария Агранович
В Рособрнадзоре не рассматривают вариант допуска на ЕГЭ в 2022 году по отрицательным ПЦР-тестам. Об этом заявил журналистам глава ведомства Анзор Музаев.
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

- Это слишком утяжелит весь процесс, - сказал Музаев. - Кроме того, мы уже два года живем в ковиде, думаю, к следующей весне, когда планируется провести досрочный этап ЕГЭ, максимальное число организаторов экзамена и учителей будут привиты.

Музаев отметил, что за два года из-за коронавируса не смогли принять участие в экзаменах около 400 ребят, причем не все они - заболевшие, часть из них вынуждены были уйти на карантин "по контакту".

На Среднем Урале обязали вакцинироваться студентов вузов
Общество Образование Правительство Рособрнадзор Вакцинация от коронавируса Классный час с Марией Агранович

Главное сегодня

Песков заявил, что вопросы на пресс-конференцию Путина никто не прописывает
В ПФР рассказали,как изменится возраст выхода на пенсию в 2022 году
Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса "МИР-19"
Роспотребнадзор: Симптомы при "омикроне" могут появиться уже через день
В Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ ввели режим ЧС республиканского уровня
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Православный календарь на 2022 год