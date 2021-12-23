Глава Рособрнадзора: Нет планов допускать на ЕГЭ по отрицательным ПЦР-тестам

В Рособрнадзоре не рассматривают вариант допуска на ЕГЭ в 2022 году по отрицательным ПЦР-тестам. Об этом заявил журналистам глава ведомства Анзор Музаев.

- Это слишком утяжелит весь процесс, - сказал Музаев. - Кроме того, мы уже два года живем в ковиде, думаю, к следующей весне, когда планируется провести досрочный этап ЕГЭ, максимальное число организаторов экзамена и учителей будут привиты.

Музаев отметил, что за два года из-за коронавируса не смогли принять участие в экзаменах около 400 ребят, причем не все они - заболевшие, часть из них вынуждены были уйти на карантин "по контакту".