Huawei представила складной смартфон

На мероприятии в Китае Huawei анонсировала флагманскую "раскладушку" - Huawei P50 Pocket. Ее цена составит от 1410 долларов.

Новинка работает на процессоре Snapdragon 888 без поддержки сетей поколения 5G. Возможны варианты с 8 или 12 Гб оперативной и 256/512 Гб встроенной памяти. Для зарядки смартфона используется адаптер 40 Вт, емкость 4000 мАч.

Основная камера смартфона - тройная. Сенсор на 40 Мп, широкоугольный объектив на 13 мегапикселей и ультрафиолетовый объектив Спектрум на 32 мегапикселя, для более точной передачи цвета.

Разрешение экрана - 2790 х 1188 пикселей, частота обновления - 120 Гц. Рядом с камерами расположен дополнительный круглый дисплей, на который отправляются различные уведомления и другая информация. Работает новинка на собственной операционной системе компании HarmonyOS.

Российская цена новинку пока не объявлена. Для сравнения, стоимость раскладного смартфона Galaxy Z Flip 3 начинается от 89 990 рублей за версию с 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти, a Motorola razr 5G начинается от 125 000 рублей (8/256 Гб).