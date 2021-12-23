Исследование: Т-клетки защищают от COVID-19 лучше, чем антитела

Ученые из Пекинского университета и Китайской академии медицинских наук провели цифровое моделирование, доказав, что Т-клетки организма (так называемые клетки памяти) более эффективны в борьбе с коронавирусной инфекцией, чем специфические антитела. Результаты исследования опубликованы в журнале Royal Society Open Science.

Т-клетки, они же Т-лимфоциты, а именно лимфоциты отвечают за иммунитет. Есть два типа лимфоцитов: В-клетки, которые образуются и созревают в костном мозге, и Т-клетки, которые также образуются в костном мозге, но созревают в вилочковой железе (тимусе), расположенной в верхнем отделе грудной клетки.

Т-клетки нацелены на выявление и устранение специфических инородных частиц. Они определяют его с помощью белков на поверхности, которые могут связываться с белками на поверхности антигенов. Существуют триллионы вариантов этих поверхностных белков, каждый из которых может распознать собственную мишень.

Роль Т-клеток меняется на протяжении жизни. С их помощью с детства формируется иммунитет к общим патогенам и создается запас Т-клеток памяти. Они буквально запоминают реакцию на те или другие антигены, поэтому, встречая их в будущем, реагируют быстрее и эффективнее. С возрастом их количество снижается, поэтому иммунитет ослабевает.

Исследователи описали клинические данные сотен пациентов с COVID-19 и построили математическую модель, чтобы выяснить, какую роль эти клетки играют в предотвращении тяжелого течения и смерти от коронавирусной инфекции. Оказалось, что Т-клетки играют более важную роль, по сравнению с антителами, в вопросе освобождения от вируса SARS-CoV-2. У пациентов с легкой формой заболевания они уничтожают до 96,5 процента вирусных частиц.

Ухудшение Т-клеточного противовирусного иммунитета может в случае заболевания COVID-19 стать критическим. Также моделирование показало, что недостаток Т-клеток приводит к воспалению и развитию цитокинового шторма - одной из основных причин смерти от COVID-19.