Италия закроет все пушные фермы

Комитет итальянского сената по бюджету проголосовал за внесение поправок в закон о звероводстве, согласно которым будут бессрочно закрыты зверофермы во всех регионах страны.

Помимо автора инициативы, сенатора Лореданы Де Петрис, этой цели давно и активно добивались местные зоозащитные организации, по признанию которых еще 10 лет назад подобный законопроект не мог бы появится на Апеннинах.

"Это важный шаг к подлинно этической экономике, к подлинно гражданскому обществу, к признанию животных как разумных существ", - комментирует президент OIPA Массимо Компаротто.

Дополнительным доводом к закрытию звероферм стало то, что они могут оказаться источниками распространения коронавируса. Фермам, которые закроют принудительно, выплатят компенсацию в размере 3 миллиона евро.

После одобрения нижней палаты Италия официально приступит к закрытию ферм. Этот процесс планируется завершить к июлю 2022 года.

Италия станет 16-м государством в Евросоюзе, в котором полностью запрещено выращивать животных ради меха.