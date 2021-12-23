Новости

Opel рассказал о новинках для России в 2022 году: новые Astra и кроссоверы 15:43
Шойгу дал старт в армии благотворительной акции "Елка желаний" 15:40
Италия закроет все пушные фермы 15:30
Путин обсудит новую программу по науке 15:23
Владимир Путин ответил на вопрос о долгах "Роснано" 15:19
На Кубани ударят морозы до минус 22 градусов 15:15
Путин заявил об отсутствии планов сделать Байкал федеральной территорией 15:14
Путин пообещал помочь с решением проблемы больницы в Бурятии 15:13
Владимир Путин проверит финансирование для Мамаева кургана 15:09
Путин назвал недостаточным уровень интеграции России и Беларуси 15:04
Путин высказался о создании центра экзопротезирования в Волгограде 14:52
Путин выступил адвокатом Деда Мороза 14:48
В Томске обвиняемого в поджоге "Ленты" заключили под стражу 14:46
На военных полигонах стали использовать современные мишени 14:41
Путин призвал менять отношение к мусороперерабатывающим заводам 14:27
Путин объяснил, почему "Газпром" прекратил поставки через "Ямал - Европу" 14:25
Оправданный экс-глава Раменского района вернется на скамью подсудимых 14:21
Путин: Россия кажется Западу слишком большой, этим объясняется давление 14:20
Цены на газ в Европе снизились более чем на 20% 14:03
Путин оценил влияние пандемии COVID-19 на плановую медпомощь 13:59
Минск: Обсуждение проекта Конституции начнется на следующей неделе 13:36
Путин объяснил высокую смертность от коронавируса 13:32
Командующий войсками РФ в Сирии получил личный штандарт 13:31
Сторонники Порошенко обвинили Зеленского в госизмене 13:21
Путин назвал число повторно заболевших коронавирусом - один процент 13:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
23.12.2021 15:30
Рубрика: В мире

Италия закроет все пушные фермы

Текст: Нива Миракян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Комитет итальянского сената по бюджету проголосовал за внесение поправок в закон о звероводстве, согласно которым будут бессрочно закрыты зверофермы во всех регионах страны.

Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости
Накануне праздников в Италии ужесточат меры санитарной безопасности

Помимо автора инициативы, сенатора Лореданы Де Петрис, этой цели давно и активно добивались местные зоозащитные организации, по признанию которых еще 10 лет назад подобный законопроект не мог бы появится на Апеннинах.

"Это важный шаг к подлинно этической экономике, к подлинно гражданскому обществу, к признанию животных как разумных существ", - комментирует президент OIPA Массимо Компаротто.

Дополнительным доводом к закрытию звероферм стало то, что они могут оказаться источниками распространения коронавируса. Фермам, которые закроют принудительно, выплатят компенсацию в размере 3 миллиона евро.

После одобрения нижней палаты Италия официально приступит к закрытию ферм. Этот процесс планируется завершить к июлю 2022 года.

Италия станет 16-м государством в Евросоюзе, в котором полностью запрещено выращивать животных ради меха.

В мире Европа Италия

Главное сегодня

Видеотрансляция: Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
Путин напомнил об истории: Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри
Путин ответил на вопрос о пытках в местах лишения свободы
Путин - о том, когда Россия выйдет на необходимый уровень коллективного иммунитета
"Нафтогаз" заявил об истощении украинских месторождений на 80%
Председатель кабмина Кыргызстана: Период затянувшихся политических реформ завершен
В США обнародовали новые материалы об убийстве Кеннеди