Из смартфонов Samsung может исчезнуть Android

В течение нескольких лет Samsung может перевести свои смартфоны с операционной системы Android на платформу Fuchsia, также разработанную в Google.

Об этом пишет Phone Arena со ссылкой на заявление аналитика Дохён Ким и инсайдера Ice Universe, который известен своими сбывающимся прогнозами.

О планах Google по переходу с Android на Fuchsia стало известно еще в 2018 году. Позднее, как отмечает издание, Samsung начала помогать американскому IT-гиганту в разработке новой платформы. Тогда сообщалось, что Fuchsia станет базовой операционной системой для интеллектуальных устройств, включая девайсы умного дома.