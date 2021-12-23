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Из смартфонов Samsung может исчезнуть Android

Текст:   Антон Благовещенский
23.12.2021,  
14:29
Фото: Samsung Фото: Samsung
Фото: Samsung

В течение нескольких лет Samsung может перевести свои смартфоны с операционной системы Android на платформу Fuchsia, также разработанную в Google.

Об этом пишет Phone Arena со ссылкой на заявление аналитика Дохён Ким и инсайдера Ice Universe, который известен своими сбывающимся прогнозами.

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О планах Google по переходу с Android на Fuchsia стало известно еще в 2018 году. Позднее, как отмечает издание, Samsung начала помогать американскому IT-гиганту в разработке новой платформы. Тогда сообщалось, что Fuchsia станет базовой операционной системой для интеллектуальных устройств, включая девайсы умного дома.

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