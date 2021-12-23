Как страны Европы ужесточают ограничения накануне праздников

По мере того, как новая волна COVID-19, усиленная появлением высоко передаваемого "омикрон"-варианта, угрожает празднованию конца года во всем мире, европейские страны усиливают ограничительные меры.

Как сообщает AFP, в четверг испанское правосудие санкционировало введение ночного комендантского часа на большей части региона Каталония на северо-востоке Испании, чтобы замедлить рост случаев заболевания COVID-19. Верховный суд Каталонии объявил, что он одобряет "меры, запрошенные" каталонской исполнительной властью, которые, в том числе, включают закрытие дискотек и ограничение частных собраний до десяти человек. Автономное правительство Каталонии намерено ввести комендантский час с 1.00 до 6.00 во всех городах с населением более 10 тысяч человек, где заболеваемость превышает 250 случаев на 100 тысяч жителей в течение семи дней. Эти ограничения будут применяться с ночи четверга на пятницу в течение начального периода в две недели в одном из самых густонаселенных регионов Испании и популярном туристическом направлении в Европе. Из семнадцати испанских провинций Каталония выступает за самые жесткие ограничительные меры, чтобы справиться с резким ростом заболевания COVID-19. В Испании было зафиксировано в среднем 784 случаев на 100 тысяч жителей в течение четырнадцати дней, и эта цифра примерно в четыре раза выше, чем 1 декабря. Однако эта новая волна остается менее серьезной, чем предыдущие, поскольку 15,7 процента отделений интенсивной терапии занято пациентами, больными COVID-19, против 30 процентов в середине января, согласно данным министерства здравоохранения страны.

В четверг власти Дании объявили, что путешественники, въезжающие на ее территорию, должны будут сдать отрицательный тест на коронавирус, даже если они вакцинированы. Все иностранцы и нерезиденты, желающие въехать в страну, должны будут предоставить отрицательный результат ПЦР, сделанный менее семидесяти двух часов или тест на антитела менее чем за 48 часов, говорится в заявлении датского министерства здравоохранения. Эта мера вступит в силу с 27 декабря и будет действовать как минимум до 17 января. Это решение последовало вслед за аналогичными действиями соседних скандинавских стран - Швеции и Финляндии. Кроме того, лица, вылечившиеся от COVID-19, будут частично освобождены от уплаты налогов. Жители Дании, возвращающиеся в страну, должны пройти тест за 24 часа до или после своего возвращения. Несоблюдение этих правил приведет к штрафу в размере 3500 датских крон (около 470 евро).

Греция, со своей стороны, объявила, что ношение маски станет обязательным как внутри помещений, так и на улице, в период новогодних праздников. По словам министра здравоохранения Греции Таноса Плевриса, ношение маски станет обязательным с 5 часов утра 24 декабря, как минимум, до 2 января. Министр добавил, что все публичные рождественские и новогодние празднования в стране отменяются, а путешественникам, въезжающим в Грецию, настоятельно рекомендуется пройти тестирование на второй и четвертый день после прибытия. Министр также указал, что в ближайшие дни будут объявлены дополнительные ограничения на развлечения, спортивные мероприятия и работу на дому на период после 3 января. Как отмечают эксперты, ранее греческое правительство своевременно не отреагировало на призывы экспертов в области здравоохранения принять дополнительные меры защиты и ввести ограничения на передвижение, даже среди вакцинированных, что привело к росту случаев заболевания COVID-19 в Элладе.

В четверг в Соединенном Королевстве было зарегистрировано около 120 тысяч дополнительных случаев заражения, что является новым антирекордом за время пандемии. Рост числа случаев заражения "омикрон"-вариантом вынуждает местные власти ввести новые ограничениям в некоторых регионах. Семидневный прирост инфицирования уже превысил 50 процентов, а количество госпитализаций начинает расти, особенно в Лондоне.

Правительство Шотландии в четверг распорядилось о закрытии ночных клубов с 27 декабря. Эта мера будет применяться примерно к 150 ночным клубам, которые, однако, могут оставаться открытыми для обслуживания столиков на веранде, будет пересмотрена через три недели, говорится в заявлении правительства. Власти Шотландии также объявили об ограничении собраний со следующей недели и отмене новогодних гуляний.

Каждая нация в Соединенном Королевстве самостоятельно несет ответственность за вопросы здоровья. Пока что Уэльс, Северная Ирландия и Шотландия объявили о более жестких ограничениях, сообщает Le Monde. Что касается Англии, то правительство Бориса Джонсона откладывает введение этой меры на период после Рождества, полагаясь, в частности, на два исследования, опубликованных в среду, которые показывают, что риск госпитализации из-за "омикрон"-варианта пониже, чем у пациентов с "дельта"-вариантом.