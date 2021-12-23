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23.12.2021 17:40
Рубрика: Общество

Как въехать в Новый год на новом автомобиле?

Фото: ГПМ Радио Фото: ГПМ Радио
Фото: ГПМ Радио

Чудеса случаются, и это доказало "Авторадио" - во время праздничного музыкального радиомарафона известные артисты определили победителя третьего суперфинала игры "Много автомобилей". Всего в этом сезоне радиостанция разыграла три компактвэна и раздала пять миллионов рублей.

22 декабря навсегда войдет в историю семьи Алексея Соловьева из подмосковного Чехова, выигравшего на новый вместительный компактвэн. Алексей зарегистрировался в игре 19 сентября 2018 года и три года ждал своего часа.

Игра проходит уже много лет, и оставаться в ней на второй, третий, даже четвертый год не только увлекательно, но и прибыльно. Призовой фонд восьмого сезона оказался колоссальным - 5 000 000 рублей и три современных семейных компактвэна.

"Много автомобилей" - наша традиционная игра, которую мы будем проводить и в следующем году, - заявил Юрий Костин, генеральный директор ГПМ Радио - Игра очень интересная, напряженная и честная, всегда побеждают достойные люди, те, которым, действительно, нужны автомобили и прочие призы. На "Авторадио" всегда сбываются все самые заветные желания людей, мы хотим, чтобы наши слушатели, которые не могут себе позволить какие-то дорогие покупки, получили наши призы, и справедливость восторжествовала".

Третий суперфинал игры состоялся в канун Нового года. Участие топовых артистов превратило праздничный эфир в большой новогодний музыкальный марафон, который стартовал ровно в 12:00 и продолжался девять часов.

В 2022 году радиостанция продолжит дарить слушателям крутые подарки, следите за подробностями в эфире, на сайте avtoradio.ru и в официальных аккаунтах.

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