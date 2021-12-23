Конгрессмена США ограбили в парке Филадельфии

Новости

23 декабря Москву ждут девятибалльные пробки 08:08
МЧС отправило в Донбасс очередную колонну с гумпомощью 07:35
Рособрнадзор: Большинство выпускников справились с итоговым сочинением 07:00
Исследование: Т-клетки защищают от COVID-19 лучше, чем антитела 06:40
Раскрыта тайна пропавшей в Гренландии колонии викингов 06:19
Трамп рассказал, почему не помиловал Сноудена и Ассанжа 05:55
Патология или норма: Невролог развеял миф о головной боли на морозе 05:32
В Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ ввели режим ЧС республиканского уровня 04:57
Вильфанд предупредил о снеге и аномальных морозах в ряде регионов РФ 04:35
Роспотребнадзор: Симптомы при "омикроне" могут появиться уже через день 03:50
Ученые: Британцы с "омикрон"-штаммом реже попадают в больницу 03:10
Митрополит Иларион встретился с папой Римским Франциском 02:45
Бельгия ввела новые коронавирусные ограничения 02:33
В Москве число прихожан РПЦ в пандемию снизилось на треть 02:15
Минстрой разъяснит строителям новый порядок ведения госконтрактов 01:38
Умер основатель "Билайна" и премии "Просветитель" Дмитрий Зимин 00:25
Бербок заявила о консенсусе с канцлером ФРГ по "Северному потоку - 2" 22.12.2021
Из Болгарии в Петербург этапирован находившийся в розыске россиянин 22.12.2021
В Турции за передачу документов арестован американский дипломат 22.12.2021
Рафик Загрутдинов: Пробки при выезде с Северо-Восточной хорды на Дмитровку исчезнут в 2022 году 22.12.2021
Брижит Макрон подает в суд из-за клеветы в соцсетях, что она родилась мужчиной 22.12.2021
В Дагестане из-за взрыва газа в квартире пострадали три человека 22.12.2021
Песков заявил, что вопросы на пресс-конференцию Путина никто не прописывает 22.12.2021
Фабрики игрушек удвоили выпуск товаров к Новому году благодаря нацпроекту 22.12.2021
Число случаев заражения COVID-19 в Британии впервые превысило 100 тысяч 22.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
23.12.2021 06:56
Рубрика: В мире

Конгрессмена США ограбили в парке Филадельфии

Текст: Максим Макарычев
Конгрессмен США Мэри Гей Скэнлон была ограблена средь бела дня в одном из парков Филадельфии.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Представительница демократической партии и другие должностные лица встретились, чтобы обсудить будущее парка FDR - обширной зеленой зоны на юге города. Эти кварталы расположены недалеко от спортивного комплекса, где играют ведущие спортивные команды Филадельфии, включая бейсбольную Eagles и хоккейную Flyers.

Фото: AP
Почему в США закон не разрешает монетизировать криминальное прошлое

Как рассказали в полиции, в 14:45, когда Скэнлон направлялась к своей машине по Паттисон-авеню, к ней подошли двое вооруженных мужчин, которые потребовали ключи от автомобиля и личные вещи. Женщина передала грабителям свою сумочку, в которой находились личный сотовый телефон, служебный телефон и удостоверение личности.

Затем один из злоумышленников сел в принадлежащий конгрессмену автомобиль Acura MDX и уехал, а сообщник последовал за ним на внедорожнике темного цвета. "Она в порядке, но ее машина и вещи пропали", - рассказала изданию The Inquirer Лорен Кокс, представитель офиса конгрессмена. Позже стало известно, что ФБР и полиция штата Делавэр обнаружили похищенную машину и арестовали несколько человек.

В 2021 году в Филадельфии резко возросло количество грабежей с применением огнестрельного оружия и угонов автомобилей. По состоянию на середину декабря, в городе зарегистрировано более 2400 ограблений с применением огнестрельного оружия. Это на 27 процентов больше, чем за тот же период прошлого года. При этом район, где была ограблена Скэнлон, не входит в список "криминальных".

В мире США

Главное сегодня

Песков заявил, что вопросы на пресс-конференцию Путина никто не прописывает
В ПФР рассказали,как изменится возраст выхода на пенсию в 2022 году
Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса "МИР-19"
Роспотребнадзор: Симптомы при "омикроне" могут появиться уже через день
В Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ ввели режим ЧС республиканского уровня
Председатель кабмина Кыргызстана: Период затянувшихся политических реформ завершен
В США обнародовали новые материалы об убийстве Кеннеди