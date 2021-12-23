Конгрессмена США ограбили в парке Филадельфии

Конгрессмен США Мэри Гей Скэнлон была ограблена средь бела дня в одном из парков Филадельфии.

Представительница демократической партии и другие должностные лица встретились, чтобы обсудить будущее парка FDR - обширной зеленой зоны на юге города. Эти кварталы расположены недалеко от спортивного комплекса, где играют ведущие спортивные команды Филадельфии, включая бейсбольную Eagles и хоккейную Flyers.

Как рассказали в полиции, в 14:45, когда Скэнлон направлялась к своей машине по Паттисон-авеню, к ней подошли двое вооруженных мужчин, которые потребовали ключи от автомобиля и личные вещи. Женщина передала грабителям свою сумочку, в которой находились личный сотовый телефон, служебный телефон и удостоверение личности.

Затем один из злоумышленников сел в принадлежащий конгрессмену автомобиль Acura MDX и уехал, а сообщник последовал за ним на внедорожнике темного цвета. "Она в порядке, но ее машина и вещи пропали", - рассказала изданию The Inquirer Лорен Кокс, представитель офиса конгрессмена. Позже стало известно, что ФБР и полиция штата Делавэр обнаружили похищенную машину и арестовали несколько человек.

В 2021 году в Филадельфии резко возросло количество грабежей с применением огнестрельного оружия и угонов автомобилей. По состоянию на середину декабря, в городе зарегистрировано более 2400 ограблений с применением огнестрельного оружия. Это на 27 процентов больше, чем за тот же период прошлого года. При этом район, где была ограблена Скэнлон, не входит в список "криминальных".