Закон Краснодарского края от 22 декабря 2021 года № 4610-КЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Законодательным Собранием Краснодарского края 9 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края (далее - Фонд) на 2022 год:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 83533008,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 83533008,2 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Фонда в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) общий объем доходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 88334524,3 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 93805218,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 88334524,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 10000,0 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 93805218,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 20000,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Фонда на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Объем поступлений доходов в бюджет Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить объем поступлений доходов в бюджет Фонда по кодам видов (подвидов) доходов на 2022 год в суммах согласно приложению 1 к настоящему Закону, на плановый период 2023 и 2024 годов в суммах согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год, согласно приложению 3 к настоящему Закону, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год, согласно приложению 5 к настоящему Закону, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 4. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему Закону, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

2. Утвердить в составе распределения бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год (приложение 7) и на плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 8) перечень главных распорядителей средств бюджета Фонда, перечень разделов, подразделов, целевых статей, групп видов расходов бюджета Фонда.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

4. Установить размер бюджетных ассигнований на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования в Краснодарском крае на 2022 год в сумме 80041312,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 84449000,2 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 89474668,2 тыс. рублей.

Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда, перечень статей источников финансирования дефицитов бюджетов на 2022 год согласно приложению 9 к настоящему Закону, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

Статья 6. Норматив расходов на ведение дела страховых медицинских организаций на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Установить для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на территории Краснодарского края, норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 7. Нормированный страховой запас Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Установить предельный размер нормированного страхового запаса Фонда на 2022 год в сумме 13187860,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 14392480,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 15758740,0 тыс. рублей.

2. Нормированный страховой запас Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов формируется и расходуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Средства нормированного страхового запаса Фонда используются на следующие цели:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Краснодарском крае путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории Краснодарского края в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Краснодарского края лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2022 году

Установить в соответствии с пунктом 2 статьи 292 Закона Краснодарского края от 4 февраля 2002 года № 437-K3 "О бюджетном процессе в Краснодарском крае" иные дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в закон Краснодарского края о бюджете Фонда:

1) перераспределение бюджетных ассигнований между группами (подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Фонда по целевой статье, в случае направления средств нормированного страхового запаса Фонда на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

2) перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами вида расходов классификации расходов бюджетов в пределах, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Фонда по соответствующей группе вида расходов классификации расходов бюджетов.

Статья 9. Заключительные положения

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев







