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23.12.2021 17:53
Рубрика: Экономика

Lufthansa отменит зимой 33 тысячи рейсов из-за "омикрона"

Текст: Алексей Рыбин
Фото: Daniel ROLAND / AFP Фото: Daniel ROLAND / AFP
Фото: Daniel ROLAND / AFP

Немецкий авиаконцерн Lufthansa отменит зимой 33 тысячи рейсов из-за "омикрона". Об этом в интервью газете Frankfurter Allgemeinen Zeitung сообщил глава компании Карстен Шпор.

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По словам Шпора, несмотря на хорошее начало осени, сейчас в концерне наблюдают резкое падение количества бронирований с середины января по февраль 2022 года.

"Поэтому в зимнем расписании полетов нам приходится отменить 33 тысячи рейсов, что составляет около 10% от всех полетов. Из-за слабого спроса в январе мы бы сократили количество рейсов еще больше. Но нам придется выполнить 18 000 дополнительных и ненужных рейсов зимой только для того, чтобы обеспечить наши права на взлет и посадку", - пояснил Карстен Шпор.

Речь идет об отмене прежде всего внутренних рейсов для Lufthansa - в Германии, Швейцарии, Австрии и Бельгии.

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