Немецкий авиаконцерн Lufthansa отменит зимой 33 тысячи рейсов из-за "омикрона". Об этом в интервью газете Frankfurter Allgemeinen Zeitung сообщил глава компании Карстен Шпор.

По словам Шпора, несмотря на хорошее начало осени, сейчас в концерне наблюдают резкое падение количества бронирований с середины января по февраль 2022 года.

"Поэтому в зимнем расписании полетов нам приходится отменить 33 тысячи рейсов, что составляет около 10% от всех полетов. Из-за слабого спроса в январе мы бы сократили количество рейсов еще больше. Но нам придется выполнить 18 000 дополнительных и ненужных рейсов зимой только для того, чтобы обеспечить наши права на взлет и посадку", - пояснил Карстен Шпор.

Речь идет об отмене прежде всего внутренних рейсов для Lufthansa - в Германии, Швейцарии, Австрии и Бельгии.