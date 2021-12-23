В мире
23.12.2021 11:59
Текст: Юрий Сизов

Лукашенко полагает, что система управления в стране может быть отстроена заново

Фото: БелТА/ТАСС Фото: БелТА/ТАСС
Фото: БелТА/ТАСС

Если белорусский народ поддержит изменения Конституции, то система управления в государстве будет отстроена заново. С таким заявлением выступил в четверг президент Беларуси на совещании по вопросам изменения Основного закона страны, подтвердив, что через несколько дней проект будет вынесен на всенародное обсуждение.

Фото: БелТА / РИА Новости
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А перед тем как представить его широкой общественности, пояснил Александр Лукашенко, сегодня пройдет обсуждение на уровне рабочей группы и Конституционной комиссии, сообщает его пресс-служба. При этом президент дал понять, что опубликованный документ не будет финальным. "Он будет окончательным тогда, когда уже обсудим предложения народа по проекту", - уточнил глава государства.

Он не исключает, что после периода всенародного обсуждения проекта Конституции, состоится встреча в рамках рабочей группы. А затем пройдет итоговое заседание Конституционной комиссии, разъяснил порядок предстоящей работы Лукашенко. "И уже с готовым проектом, после того как Конституционная комиссия рассмотрит результаты работы нашей рабочей группы, утвердит их, внесем проект Конституции на референдум", - подчеркнул белорусский лидер.

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